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10:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Как в старые добрые. Федор Емельяненко нокаутировал легендарного американца

43-летний Последний император попрощался с Японией уверенной победой над Куинтоном Джексоном.

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Бой закончился уже в первом раунде.

Федор Емельяненко
Возраст: 43 года. Страна: Россия. Победы: 39. Поражения: 6. Ничьи: 0.

Куинтон Джексон
Возраст: 41 год. Страна: США. Победы: 38. Поражения: 14. Ничьи: 0.

В Японии, на легендарной «Сайтама Арене», Федор Емельяненко сделал то, что делал на этом же месте в середине нулевых — разобрал оппонента на части. Было очевидно, что все три раунда бой с Куинтоном «Рампейджем» Джексоном не продлится, и этого не случилось. Победил тот, кто и должен был.

Бой легенд

В клетку вышли легенды Pride, главного ММА-промоушена в 2000-е. Емельяненко был непобедимым чемпионом японской лиги в тяжелом дивизионе. Джексон выступал в полутяжелом весе. В Pride чемпионом так и не стал, зато в 2007-м жестко нокаутировал великого Чака Лидделла и взял пояс UFC.

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Федор и Рампейдж — противоположности. Емельяненко — серьезный и молчаливый, Джексон — один из самых ярких трэштокеров в ММА. Федора он считает своим другом, и до боя говорил о нем по-доброму, но смешно: «Когда занимаюсь сексом, думаю о Федоре».

В молодости — в те самые времена Pride — Рампейдж побеждал благодаря дикому напору и отличной физической подготовке. До поединка с Емельяненко он не дрался больше года, а в трех предыдущих боях, даже в победном с Вандерлеем Силвой, выглядел тоскливо — медленный, неповоротливый, с лишним весом. Федор тоже не такой, как в молодости (падал в четырех боях после возобновления карьеры, забыл о том, что когда-то побеждал болевыми), но еще прошлом году он победил Фрэнка Мира и Чела Соннен, инстинкт убийцы никуда не делся. В общем, Емельяненко вполне обоснованно считался фаворитом.

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Нокаут в первом раунде

Федор вышел в зал под балканские мелодии, что стало неожиданностью. Возможно, это ему посоветовал сербский друг Желько.

Емельяненко, в отличие от проигранного боя с Райаном Бейдером в финале Гран-при Bellator (январь-2019), в этот раз ударил первым. Как ни странно, Рампейдж на него не полез. Видимо, он не сделал выводов из боев Федора против Мэтта Митриона и Бейдера. На старте поединка американец только защищался.

Это были абсолютно односторонние первые две минуты, несмотря на то, что почти все удары Федора, как показалось, пришлись по блоку. Но в середине первого раунда Последний император попал. Правым прямым он всадил Джексону в челюсть, свалил его, рассек лицо в кровь и вынудил рефери остановить бой. Емельяненко, как и обычно, даже не обозначил попытку добивания. Нокаут в первом раунде. Американец решением судей остался недоволен, но сильно не спорил.

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По контракту — еще два боя

Федор Емельяненко и Япония в предновогодние дни — это отдельная история. Российский ММА на этом формировался, миллионы фанатов на этом росли, и тот факт, что это продолжается на пороге 2020 года — это само по себе круто.

Никто не ждет сейчас от Федора боев за титул чемпиона Bellator или поединков с молодыми звездами. Он заслужил право закончить на своих условиях, и бой с Рампейджем был тем, чего он хотел.

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Как бы дальше ни сложилась карьера Федора, он — легенда ММА, и все настоящие фаны этого вида спорта всегда его поддержат. Ему 43 года, и он все еще здесь. За одно это ему миллионы скажут спасибо. По контракту с Bellator у Емельяненко осталось еще два боя. Один из них, возможно, пройдет в России, что стала бы огромным событием.

Федор Емельяненко, слова после боя:

— Что для меня значит возвращение в Японию на эту арену? Конечно, я очень рад, что сегодня мы вновь одержали победу, и мне удалось порадовать вас, дорогие фанаты. Именно здесь в Японии случилось мое становление как бойца, я завоевал вашу любовь и ваше уважение. Я счастлив, что смог порадовать вас. К сожалению, моя спортивная карьера заканчивается. Возможно, это мой последний бой в Японии. Спасибо вам за поддержку. Хочу поклониться всем, кто молился за меня в России, православным христианам в Сербии и Греции.

Михаил Потапов

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