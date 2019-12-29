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13:48 (мск), источник: Sport24

Стал известен возможный соперник Федора Емельяненко в следующем бою

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о планах организовать бой российского бойца ММА Федора Емельяненко с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Джошем Барнеттом.

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«Следующий соперник Федора? К сожалению, не так давно получил травму Джош Барнетт. Но я бы хотел организовать такой бой. Если Джош и Федор захотят этого, разумеется», — передает слова Кокера корреспондент Sport24 Ярослав Степанов.

Во время загрузки произошла ошибка.

43-летний Емельяненко, который сегодня нокаутировал американца Куинтона Джексона, до окончания карьеры планирует провести еще два боя.

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