Стал известен возможный соперник Федора Емельяненко в следующем бою
Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о планах организовать бой российского бойца ММА Федора Емельяненко с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Джошем Барнеттом.
Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о планах организовать бой российского бойца ММА Федора Емельяненко с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Джошем Барнеттом.
«Следующий соперник Федора? К сожалению, не так давно получил травму Джош Барнетт. Но я бы хотел организовать такой бой. Если Джош и Федор захотят этого, разумеется», — передает слова Кокера корреспондент Sport24 Ярослав Степанов.
43-летний Емельяненко, который сегодня нокаутировал американца Куинтона Джексона, до окончания карьеры планирует провести еще два боя.