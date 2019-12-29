Емельяненко получил травму в бою с Джексоном
Российский боец Федор Емельяненко сообщил, что получил повреждение в поединке с американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator 237.
Российский боец Федор Емельяненко сообщил, что получил повреждение в поединке с американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator 237.
— Травмировал ногу, когда в одном из моментов пробил ему лоукик. Попал в блок. Но, думаю, что ничего серьезного, — заявил Емельяненко.
Напомним, Последний император победил американца в первом раунде. Всего в активе 43-летнего россиянина 39 побед и шесть поражений, также один бой был признан несостоявшимся.
Источник: sport24.ru