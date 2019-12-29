Емельяненко посвятил дочке победу над Джексоном
Российский боец MMA Федор Емельяненко посвятил своей дочери победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator 237.
Российский боец MMA Федор Емельяненко посвятил своей дочери победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator 237.
Бой, который прошел в японской Сайтаме, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.
— В воскресенье день рождения моей дочери Василисы, и это победу я посвящаю ей, — сказал Емельяненко в интервью после боя. — Пока не было возможности ее поздравить.
Благодаря успешному бою против Джексона Емельяненко довел число побед за профессиональную карьеру до 39. При этом россиянин потерпел шесть поражений, а еще один бой был признан несостоявшимся.
Источник: MMA Junkie