Емельяненко посвятил дочке победу над Джексоном

Источник: AP 2019

Бой, который прошел в японской Сайтаме, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.

— В воскресенье день рождения моей дочери Василисы, и это победу я посвящаю ей, — сказал Емельяненко в интервью после боя. — Пока не было возможности ее поздравить.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря успешному бою против Джексона Емельяненко довел число побед за профессиональную карьеру до 39. При этом россиянин потерпел шесть поражений, а еще один бой был признан несостоявшимся.

Источник: MMA Junkie