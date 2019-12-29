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14:46 (мск), источник: Матч ТВ

Емельяненко посвятил дочке победу над Джексоном

Российский боец MMA Федор Емельяненко посвятил своей дочери победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator 237.

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Источник: AP 2019

Бой, который прошел в японской Сайтаме, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.

— В воскресенье день рождения моей дочери Василисы, и это победу я посвящаю ей, — сказал Емельяненко в интервью после боя. — Пока не было возможности ее поздравить.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря успешному бою против Джексона Емельяненко довел число побед за профессиональную карьеру до 39. При этом россиянин потерпел шесть поражений, а еще один бой был признан несостоявшимся.

Источник: MMA Junkie

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Федор Емельяненко проиграл бой за 35 секунд
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