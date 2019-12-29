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14:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Боец MMA нокаутировал соперника и установил рекорд

Американский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Чэндлер в 12-й раз одержал победу нокаутом под эгидой Bellator. Видео решающего эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте организации.

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Источник: AP 2019

33-летний Чэндлер нокаутировал соотечественника Сидни Аутло в середине первого раунда. Американцу удался мощный удар, который сбил оппонента с ног. Одержав победу, Чэндлер стал лидером организации по количеству нокаутов.

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В главном бою турнира победу над американцем Квинтоном Джексоном одержал российский тяжеловес Федор Емельяненко. 43-летний россиянин также завершил поединок досрочно. Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде.

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В активе Чэндлера, который выступает в легком весе, 20 побед. Боец пять раз уступал по правилам MMA.

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Федор Емельяненко проиграл бой за 35 секунд
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