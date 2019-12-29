Боец MMA нокаутировал соперника и установил рекорд

Источник: AP 2019

33-летний Чэндлер нокаутировал соотечественника Сидни Аутло в середине первого раунда. Американцу удался мощный удар, который сбил оппонента с ног. Одержав победу, Чэндлер стал лидером организации по количеству нокаутов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В главном бою турнира победу над американцем Квинтоном Джексоном одержал российский тяжеловес Федор Емельяненко. 43-летний россиянин также завершил поединок досрочно. Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде.

В активе Чэндлера, который выступает в легком весе, 20 побед. Боец пять раз уступал по правилам MMA.