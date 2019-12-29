Нокаутированный Емельяненко американец покончит с выступлениями в тяжелом весе

41-летний американец признался, что оказался слишком медлительным по сравнению с россиянином. «Нужно сбросить вес. Чувствовал себя бегемотом в клетке. Но это моя вина. Ни в коем случае не пытаюсь искать оправданий. Все в порядке. Я вернусь, но уж точно не в тяжелый вес», — заверил 41-летний Джексон.