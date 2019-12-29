Александр Емельяненко отреагировал на победу брата

«Ходили, наступали друг на друга. По-другому мне никак не прокомментировать данный бой», — признался 38-летний тяжеловес.
Ранее 29 декабря Федор Емельяненко одержал победу нокаутом над американцем Квинтоном Джексоном. Поединок завершился в первом раунде. После боя соперник россиянина признался, что планирует завершить выступление в тяжелом весе.
Накануне поединка в беседе с российским журналистом Федор Емельяненко заявил, что считает своего младшего брата «мертвым».
В ответ Александр призвал Федора поставить свечку за упокой.
Оба тяжеловеса известны по выступлениям в Pride.
Публичный конфликт между братьями начался в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал окружение Федора и самого бойца за отказ поддержать его в ссоре с другим российским тяжеловесом Сергеем Харитоновым.