Отец Хабиба рассказал, когда его сын может закончить свою карьеру

«Хабибу пора заканчивать в ближайшее время. Это год или два. Но решит вся команда. Почему? А вы хотите, чтобы он обязательно упал или проиграл? Вечно побеждать невозможно. Нужно понимать, когда пора заканчивать. Думаю, он мог бы выступать и до 35. Но он через многое прошёл. Слишком много травм, очень тяжёлый тренировочный процесс», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале События в мире бокса и ММА.