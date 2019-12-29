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17:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Отец Хабиба рассказал, когда его сын может закончить свою карьеру

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, когда его сын сможет завершить свою профессиональную карьеру.

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В апреле 2020 года Нурмагомедов проведет бой с американцем Тони Фергюсоном. Ранее бойцы уже могли провести поединок, но их возможная встреча четырежды отменялась из-за травм спортсменов.

«Хабибу пора заканчивать в ближайшее время. Это год или два. Но решит вся команда. Почему? А вы хотите, чтобы он обязательно упал или проиграл? Вечно побеждать невозможно. Нужно понимать, когда пора заканчивать. Думаю, он мог бы выступать и до 35. Но он через многое прошёл. Слишком много травм, очень тяжёлый тренировочный процесс», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале События в мире бокса и ММА.

Во время загрузки произошла ошибка.

На счету 31-летнего бойца 28 побед без единого поражения в смешанных единоборствах.

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