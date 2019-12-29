Кадыров: Отвечаю, я уложу Александра Емельяненко первым ударом
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскрыл свою тактику на возможный поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскрыл свою тактику на возможный поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
«Если состоится бой с Александром Емельяненко, то отвечаю, что в 5-м раунде единственным и первым ударом я уложу его. Ждите! 4,5 раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар. Угадайте, в корпус или в голову?», — написал Кадыров в своем
Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко согласился драться с Кадыровым. Боец выразил уверенность, что для него в этом поединке сложностей не будет.
В конце ноября Александр Емельяненко отправил в нокаут пауэрлифтера Михаила Кокляева. Бой продлился 2 минуты 47 секунд и стал самым успешным эфирным событием за всю историю РЕН ТВ.