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19:45 (мск), источник: Sport24

Кадыров: Отвечаю, я уложу Александра Емельяненко первым ударом

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскрыл свою тактику на возможный поединок с бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.

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Источник: instagram.com/kadyrov._95

«Если состоится бой с Александром Емельяненко, то отвечаю, что в 5-м раунде единственным и первым ударом я уложу его. Ждите! 4,5 раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар. Угадайте, в корпус или в голову?», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко согласился драться с Кадыровым. Боец выразил уверенность, что для него в этом поединке сложностей не будет.

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В конце ноября Александр Емельяненко отправил в нокаут пауэрлифтера Михаила Кокляева. Бой продлился 2 минуты 47 секунд и стал самым успешным эфирным событием за всю историю РЕН ТВ.

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