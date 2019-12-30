Емельяненко объяснил правила боя против Кадырова

Источник: РИА "Новости"

Емельяненко посчитал, что бой должен пройти по правилам бокса. «ММА еще добавляет удары локтями, ногами, коленями плюс борцовскую технику, болевые, удушающие. А бокс — это ограниченный вид спорта», — сказал он. Боец отметил, что включил в свою подготовку и бокс, и борьбу.

Спортсмен согласился на бой с Кадыровым 26 декабря. Он отдал главе республики право самому выбрать время и место проведения поединка. Также Емельяненко оценил физическую форму политика, отметив, что тот постоянно тренируется. Кадыров предложил Емельяненко подраться 21 декабря.

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