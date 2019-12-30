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19:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Емельяненко объяснил правила боя против Кадырова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко объяснил правила поединка против главы Чечни Рамзана Кадырова. Его слова приводит Пятый канал.

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Источник: РИА "Новости"

Емельяненко посчитал, что бой должен пройти по правилам бокса. «ММА еще добавляет удары локтями, ногами, коленями плюс борцовскую технику, болевые, удушающие. А бокс — это ограниченный вид спорта», — сказал он. Боец отметил, что включил в свою подготовку и бокс, и борьбу.

Спортсмен согласился на бой с Кадыровым 26 декабря. Он отдал главе республики право самому выбрать время и место проведения поединка. Также Емельяненко оценил физическую форму политика, отметив, что тот постоянно тренируется. Кадыров предложил Емельяненко подраться 21 декабря.

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Емельяненко тренировался в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует Кадыров. Его последний бой по правилам MMA прошел под эгидой грозненского промоушена и завершился вничью.

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10:22 (мск)© Ньюстюб
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