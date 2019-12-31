Отец Нурмагомедова отмерил Макгрегору 30 секунд в схватке с собой
Отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что мог бы побороть ирландского спортсмена Конора Макгрегора.
Отец российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что мог бы побороть ирландского спортсмена Конора Макгрегора.
Нурмагомедов признался, что не испытает проблем в схватке с Макгрегором в кимоно. В представлении тренера такой бой продлился бы 30 секунд. «Через полминуты я бы его запустил (бросил — прим. “Ленты.ру”). Там, где схватился бы, оттуда и запустил», — посчитал тренер. Он подчеркнул, что регулярно спаррингуется со своими учениками и видит себя фаворитом в схватке с Макгрегором при собственном весе в 110 килограммов.
При этом он признался, что испытывает трудности, когда борется со своим сыном или другим бойцом Eagles MMA Исламом Махачевым. «Они включают темп, и мне становится тяжело. Хотя так и Макгрегору с ними тяжело», — заявил он.
В том же интервью Нурмагомедов заявил, что считает нецелесообразным проведение боксерского поединка между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и российским тяжеловесом Александром Емельяненко. «Будет достаточно, если Кадыров будет чемпионом среди руководителей регионов страны», — посоветовал тренер.
Хабиб Нурмагомедов — действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В октябре 2018-го он одолел Макгрегора и защитил пояс.
Ирландец имеет коричневый пояс по бразильскому джиу джитсу.