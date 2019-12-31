Отец Нурмагомедова отмерил Макгрегору 30 секунд в схватке с собой

Источник: РИА "Новости"

Нурмагомедов признался, что не испытает проблем в схватке с Макгрегором в кимоно. В представлении тренера такой бой продлился бы 30 секунд. «Через полминуты я бы его запустил (бросил — прим. “Ленты.ру”). Там, где схватился бы, оттуда и запустил», — посчитал тренер. Он подчеркнул, что регулярно спаррингуется со своими учениками и видит себя фаворитом в схватке с Макгрегором при собственном весе в 110 килограммов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EiV2mbeDP_4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом он признался, что испытывает трудности, когда борется со своим сыном или другим бойцом Eagles MMA Исламом Махачевым. «Они включают темп, и мне становится тяжело. Хотя так и Макгрегору с ними тяжело», — заявил он.

В том же интервью Нурмагомедов заявил, что считает нецелесообразным проведение боксерского поединка между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и российским тяжеловесом Александром Емельяненко. «Будет достаточно, если Кадыров будет чемпионом среди руководителей регионов страны», — посоветовал тренер.

Хабиб Нурмагомедов — действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В октябре 2018-го он одолел Макгрегора и защитил пояс.