Федору Емельяненко напомнили о неспортивных боях

33-летний Исмаилов прокомментировал высказывание 43-летнего Емельяненко, который не увидел в боксерском поединке своего брата спортивной составляющей. Боец вспомнил выступления российского тяжеловеса в Pride. «Федор стал легендой, выступая в Pride. А там и байкеры, и кто угодно дрался. Просто большой здоровый боец мог подраться с маленьким. Такая была специфика у организации. Емельяненко дрался там со здоровыми кикбоксерами. И что? Кокляев — качок», — заметил Исмаилов. Он отказался считать поединок Кокляева и Емельяненко антиспортом, отметив, что напротив — подобные бои пропагандируют спорт.