Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Швеция U20
Словакия U20
40
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2-й период
Россия U20
Германия U20
20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Финляндия U20
Швейцария U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Канада U20
Чехия U20
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси Дэвилз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
21:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
2020
Миннесота Уайлд
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
2020
Баффало Сэйбрз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
2020
Каролина Харрикейнз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
2020
Коламбус Блю Джэкетс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
2020
Детройт Ред Уингз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
2020
Колорадо Эвеланш
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
2020
Лос-Анджелес Кингз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
2020
Калгари Флэймз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
2020
Эдмонтон Ойлерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
2020
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
Все события
Фоторепортажи
11Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ
7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
15:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Федору Емельяненко напомнили о неспортивных боях

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов не согласился с тяжеловесом Федором Емельяненко, который назвал антиспортом противостояние своего брата Александра с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым. Интервью с Исмаиловым опубликовано в YouTube-канале журналистки Оксаны Кравцовой.

Наверх
43
фотографии
43
фотографии
43
фотографии

33-летний Исмаилов прокомментировал высказывание 43-летнего Емельяненко, который не увидел в боксерском поединке своего брата спортивной составляющей. Боец вспомнил выступления российского тяжеловеса в Pride. «Федор стал легендой, выступая в Pride. А там и байкеры, и кто угодно дрался. Просто большой здоровый боец мог подраться с маленьким. Такая была специфика у организации. Емельяненко дрался там со здоровыми кикбоксерами. И что? Кокляев — качок», — заметил Исмаилов. Он отказался считать поединок Кокляева и Емельяненко антиспортом, отметив, что напротив — подобные бои пропагандируют спорт.

Главные события 2019 года
Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Перед выступлением на турнире Bellator в Японии, которое состоялось 29 декабря, Емельяненко-старший поделился мнением относительно боя его брата с тяжелоатлетом. «Я не могу назвать это цирком, потому что не хочу оскорбить цирк», — подчеркнул тяжеловес. Свой поединок против американца Квинтона Джексона Емельяненко выиграл. Он нокаутировал 120-килограммового соперника в первом раунде.

Кокляев и Александр Емельяненко провели поединок в конце ноября. Противостояние закончилось в первом раунде. Боец MMA нокаутировал пауэрлифтера, после чего принес извинения перед публикой за скоротечный поединок.

Следующий бой Емельяненко-младший должен провести против Исмаилова. У бойцов запланирован поединок в тяжелом весе на турнире ACA весной 2020 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 «Между гимнастикой и порно нет разницы»: она бросила спорт ради фильмов для взрослых
WADA не пощадило Россию. Спортсмены остались без флага и гимна
Россияне заняли весь пьедестал в гонке на 15 км на «Тур де Ски»
Объявлен состав сборной России на январские этапы КМ по биатлону
Президент «Ростова» выступил с заявлением к болельщикам клуба
Тутберидзе рассказала, почему не стала тренером своей дочери
Сборная Канады в рекордный раз выиграла Кубок Шпенглера
Российский шахматист поднялся на четвертое место в рейтинге FIDE
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь