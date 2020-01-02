Тренер Макгрегора считает, что боец находится в лучшей форме за время карьеры

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий

В настоящий момент Макгрегор готовится к поединку против американца Дональда Серроне. Бой пройдет 19 января в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 236. Этот поединок станет первым для ирландца с октября 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

«Последние тяжелые спарринги перед поездкой в Лас-Вегас прошли 1 января. Если говорить честно, то Конор находится в лучшей форме, в которой я его когда-либо видел. Шесть месяцев назад мне казалось, что такое невозможно. Занимайте хорошие места, вас ждем настоящее удовольствие», — написал Кавана.

Макгрегору 31 год, он является одним из самых популярных бойцов UFC. Спортсмен провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).