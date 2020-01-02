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12:16 (мск), источник: ТАСС

Тренер Макгрегора считает, что боец находится в лучшей форме за время карьеры

ТАСС, 2 января. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор набрал лучшую физическую форму за всю профессиональную карьеру. Такое мнение на своей странице в Twitter высказал тренер спортсмена Джон Кавана.

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18
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В настоящий момент Макгрегор готовится к поединку против американца Дональда Серроне. Бой пройдет 19 января в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 236. Этот поединок станет первым для ирландца с октября 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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«Последние тяжелые спарринги перед поездкой в Лас-Вегас прошли 1 января. Если говорить честно, то Конор находится в лучшей форме, в которой я его когда-либо видел. Шесть месяцев назад мне казалось, что такое невозможно. Занимайте хорошие места, вас ждем настоящее удовольствие», — написал Кавана.

Макгрегору 31 год, он является одним из самых популярных бойцов UFC. Спортсмен провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

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