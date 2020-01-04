Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:00
Казахстан U20
Германия U20
Футбол. Зарубежный
15:00
Валенсия
Эйбар
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:00
Швеция U20
Россия U20
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
18:00
Хетафе
Реал
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Барыс
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Леванте
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Детройт Ред Уингз
41
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:00
Канада U20
Финляндия U20
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон Брюинз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
21:00
Коламбус Блю Джэкетс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
34
Хоккей. НХЛ
22:00
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Барселона
Хоккей. НХЛ
23:59
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
Футбол. Зарубежный
3.01
Севилья
Атлетик
11
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
11Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ
12:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Макгрегор заговорил о страхе Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор высказался о возможном реванше с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит BJ Penn.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Макгрегор заговорил о страхе Нурмагомедова перед их поединком.

Этот человек дрожит, он не хочет этого боя. Он не хочет проиграть. Я чувствую запах дерьма, вот и все. Все хотят этого, [глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)] Дэйна Уайт хочет. Поэтому он может бежать, но не сможет спрятаться. Я жду его.
Конор Макгрегор
ирландский боец MMA

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре 2018-го. Российский боец защитил пояс чемпиона в легком весе, одержав победу удушающим приемом в четвертом раунде. После этого Макгрегор не провел ни одного официального поединка.

Возвращение ирландского спортсмена в октагон должно произойти 19 января 2020 года. Макгрегор встретится с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246. Поединок заявлен как противостояние в полусредней весовой категории.

 «Между гимнастикой и порно нет разницы»: она бросила спорт ради фильмов для взрослых
WADA не пощадило Россию. Спортсмены остались без флага и гимна
Швеция и Канада — фавориты. Это на руку России и Финляндии
Овечкин и Кузнецов наконец победили Свечникова
СКА получил 0:6! Это самое крупное поражение клуба в истории КХЛ
Кто выиграет «Тур де Ски»? Большунов везет Клэбо 18 секунд
Борьба за титул АХЛ? В Америке смеются над контрактом Ковальчука
Почему провал Америки — это хорошо? Тактический разбор по МЧМ
Ибрагимович отличился в первом товарищеском матче за «Милан»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь