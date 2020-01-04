Макгрегор заговорил о страхе Нурмагомедова

Этот человек дрожит, он не хочет этого боя. Он не хочет проиграть. Я чувствую запах дерьма, вот и все. Все хотят этого, [глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)] Дэйна Уайт хочет. Поэтому он может бежать, но не сможет спрятаться. Я жду его.

Конор Макгрегор ирландский боец MMA