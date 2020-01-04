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4 января, источник: Спорт РИА Новости

Менеджер Нурмагомедова: Реванш с Макгрегором не входит в планы Хабиба

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о планах своего подопечного в отношении возможного реванша с Конором Макгрегором.

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Источник: AP 2019

В октября 2018 года Нурмагомедов победил ирландского бойца в Лас-Вегасе и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя состоялась потасовка между командами Нурмагомедова и Макгрегора.

Конор не входит в наши планы. Думаю, он даже может проиграть своему следующему сопернику — Дональду Серроне.
Али Абдель-Азиз
менеджер Хабиба Нурмагомедова

Свой следующий бой действующий чемпион UFC в легком весе проведет 19 апреля в Нью-Йорке. Соперником Нурмагомедова станет американец Тони Фергюсон. Макгрегор сразится с Серроне 18 января.

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