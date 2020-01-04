Менеджер Нурмагомедова: Реванш с Макгрегором не входит в планы Хабиба
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Али
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Менеджер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Али
В октября 2018 года Нурмагомедов победил ирландского бойца в
Конор не входит в наши планы. Думаю, он даже может проиграть своему следующему сопернику — Дональду Серроне.
Свой следующий бой действующий чемпион UFC в легком весе проведет 19 апреля в