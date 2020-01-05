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16:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Этот мерзкий русский». Сехудо предложил Яну и Стерлингу устроить конкурс поцелуев

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61,2 кг) Генри Сехудо в Twitter предложил россиянину Петру Яну и американцу Алджамейну Стерлингу провести друг с другом конкурс поцелуев.

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Источник: AFP 2019

— Ты и этот мерзкий русский одержимы мной. Так почему бы вам не разобраться друг с другом в конкурсе поцелуев. И победитель получит возможность преклонить колено перед Королем Triple C, — написал американец, отвечая на твит Стерлинга. Сехудо также отметил, что следующий, кто «преклонит колено» перед ним, — бывший чемпион UFC в полулегком весе (до 65,8 кг) бразилец Жозе Алдо.

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Ян оперативно отреагировал на сообщение Сехудо.

— Клоун, ты тот, кто одержим Алдо. Освободи пояс, и я буду милостив к тебе, — написал Ян.

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29-летний Стерлинг (17 побед, 3 поражения) занимает в рейтинге UFC в легчайшем весе второе место, а 26-летний Ян (13−1) — третье.

32-летний Сехудо — олимпийский чемпион 2008 года по вольной борьбе в весовой категории до 55 кг. В 2018 году стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе (до 56,7 кг), но в 2019-м отказался от пояса. Чемпионство в легчайшем весе Сехудо выиграл в 2019 году.

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