«Этот мерзкий русский». Сехудо предложил Яну и Стерлингу устроить конкурс поцелуев

Источник: AFP 2019

— Ты и этот мерзкий русский одержимы мной. Так почему бы вам не разобраться друг с другом в конкурсе поцелуев. И победитель получит возможность преклонить колено перед Королем Triple C, — написал американец, отвечая на твит Стерлинга. Сехудо также отметил, что следующий, кто «преклонит колено» перед ним, — бывший чемпион UFC в полулегком весе (до 65,8 кг) бразилец Жозе Алдо.

Ян оперативно отреагировал на сообщение Сехудо.

— Клоун, ты тот, кто одержим Алдо. Освободи пояс, и я буду милостив к тебе, — написал Ян.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/DV8sw6Tyksc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

29-летний Стерлинг (17 побед, 3 поражения) занимает в рейтинге UFC в легчайшем весе второе место, а 26-летний Ян (13−1) — третье.