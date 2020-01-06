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16:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер Нурмагомедова описал обстановку после драки бойца с командой Макгрегора

Американец Хавьер Мендес, тренер бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, описал обстановку, возникшую после победы россиянина над ирландцем Конором Макгрегором. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

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Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018-го в бою за пояс UFC в легком весе, а сразу после поединка выпрыгнул из октагона и набросился на команду соперника. Одновременно с этим в клетке вспыхнула массовая драка, которую вскоре удалось прекратить. После этого Нурмагомедова увели в раздевалку.

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Там Мендес сказал бойцу, чтобы он выбросил из головы произошедшее и оставил это позади. По словам тренера, через десять минут после инцидента Нурмагомедову позвонил президент России Владимир Путин и сказал, что гордится им. По словам Мендеса, политик попросил бойца также передать благодарность тренерам, которые проделали хорошую работу.

После драки Нурмагомедов и Макгрегор получили дисквалификации и штрафы. Россиянин был отлучен от выступлений на девять месяцев, в то время как ирландец только на шесть. После возвращения в октагон российский боец еще раз защитил чемпионский пояс, победив американца Дастина Порье. 18 апреля он встретится с Тони Фергюсоном.

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17:13 (мск)© Ньюстюб
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