Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
Торпедо
10
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Адмирал
52
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Амур
43
Хоккей. НХЛ
10.01
Бостон Брюинз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
10.01
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
10.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
10.01
Флорида Пантерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
10.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
10.01
Сент-Луис Блюз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
10.01
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
10.01
Калгари Флэймз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
10.01
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
10.01
Анахайм Дакс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
10.01
Сан-Хосе Шаркс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Даллас Старз
12
Все события
Фоторепортажи
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
14:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Фергюсон показал подготовку к бою с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в Instagram показал подготовку к бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Наверх
24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

На видео Ферюгосон отрабатывал добивание соперника в партере. «Теперь его запрут со мной в клетке. Больше, чем на три раунда. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Иду за Хабибом», — подписал пост боец.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым должен состояться 18 апреля 2020-го в Бруклине. Бой двух спортсменов срывался уже четыре раза.

Нурмагомедов и Фергюсон — лидеры среди действующих бойцов организации по количеству побед подряд (12). Нурмагомедов — второй в рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий и чемпион промоушена в легком весе. На его счету 28 побед и ни одного поражения. Фергюсон — бывший обладатель пояса временного чемпиона UFC в легком весе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хабиб о предстоящем бое с Тони Фергюсоном: его я особенно буду сильно бить
Ruptly
Читайте также
 Таксист выставил жену Погребняка из машины и выбросил ее вещи
«На его бои ходили как на спектакль»: жизнь и загадочная смерть советского чемпиона
Русские биатлонистки начали год с ужасной гонки в Германии
За Овечкина переживал сын, но он стал худшим по «плюс-минус»
«Зенит» огласил сборную клуба по итогам десятилетия
Новогодний уик-энд: где отдыхают российские спортсмены (фото)
Англия: Клопп мчится к чемпионству, Гвардьола — к Кубку лиги
Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь