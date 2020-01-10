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15:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

MMA Junkie: Нурмагомедов закончит карьеру после 30 побед

Портал MMA Junkie, посвященный смешанным единоборствам, предположил, что действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов доведет свой рекорд до 30−0, после чего уйдет из спорта.

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23
фотографии

На счету 31-летнего Нурмагомедова на данный момент 28 побед в 28 боях.

— Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов никогда не делал секрета из того, что не намерен затягивать карьеру, — считает журналист портала Майк Бон. — Его тело перенесло достаточно травм за предыдущие годы.

Кроме того он уже оставил неоспоримое наследие. Если он сможет еще что-то добавить к этому, то у него, честно говоря, будет не так много причин продолжать.

Если Нурмагомедов победит Тони Фергюсона на UFC 249 в апреле, которого считают самым серьезным препятствием для него, серьезных конкурентов у Орла не останется. Еще одна победа после этого — и тогда счет уже будет 30−0. И если это будет супербой с Жоржем Сен-Пьером или реванш с Конором Макгрегором, он можно сказать, завершит все свои дела.

Единственная причина остаться после все этого — пожинать плоды звездного статуса. И от таких денег сложно отказаться. Хотя все в окружении Хабиба и ранее утверждали, что деньги не являются решающим фактором.

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