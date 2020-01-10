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14:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Названа стоимость билетов на бой Александра Емельяненко и Исмаилова

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Василий Конов-мл. Самые дешевые билеты на бой между российскими бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым будут стоить 1500 рублей, самые дорогие — 50000 рублей, сообщил президент Лиги смешанных единоборств (АСА) Алексей Яценко.

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Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Василий Конов-мл. Самые дешевые билеты на бой между российскими бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым будут стоить 1500 рублей, самые дорогие — 50000 рублей, сообщил президент Лиги смешанных единоборств (АСА) Алексей Яценко.

38-летний Александр Емельяненко и 33-летний Магомед Исмаилов проведут бой в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» в рамках турнира ACA 107. Бой по правилам ММА пройдет в тяжелом весе.

«Мы ожидаем ажиотажный спрос на билеты на турнир ACA 107 3 апреля в Москве. Билеты поступят в продажу 7 февраля. К этому времени будет сформирован основной кард турнира. Стоимость билетов будет варьироваться от 1500 до 50000 рублей», — сказал Яценко, чьи слова РИА Новости предоставила пресс-служба АСА.

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