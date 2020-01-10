Названа стоимость билетов на бой Александра Емельяненко и Исмаилова
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Василий
38-летний Александр Емельяненко и 33-летний Магомед Исмаилов проведут бой в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» в рамках турнира ACA 107. Бой по правилам ММА пройдет в тяжелом весе.
«Мы ожидаем ажиотажный спрос на билеты на турнир ACA 107 3 апреля в Москве. Билеты поступят в продажу 7 февраля. К этому времени будет сформирован основной кард турнира. Стоимость билетов будет варьироваться от 1500 до 50000 рублей», — сказал Яценко, чьи слова РИА Новости предоставила