Названа стоимость билетов на бой Александра Емельяненко и Исмаилова

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Василий Конов-мл. Самые дешевые билеты на бой между российскими бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым будут стоить 1500 рублей, самые дорогие — 50000 рублей, сообщил президент Лиги смешанных единоборств (АСА) Алексей Яценко.

38-летний Александр Емельяненко и 33-летний Магомед Исмаилов проведут бой в Москве на стадионе «ВТБ-Арена» в рамках турнира ACA 107. Бой по правилам ММА пройдет в тяжелом весе.