Боец MMA проиграл нокаутом за 55 секунд и попытался сломать ногу судье
Боец смешанного стиля (MMA) из Монголии Шинечагтга Золтсетсег нокаутировал китайца Ма Я Веня на турнире One Championship 106. Видео опубликовано в
Боец смешанного стиля (MMA) из Монголии Шинечагтга Золтсетсег нокаутировал китайца Ма Я Веня на турнире One Championship 106. Видео опубликовано в
Китайский спортсмен пропустил решающий удар на 55-й секунде противостояния. Оказавшись на земле, он захватил судью за ногу и попытался провести ему скрутку пятки.
Скрутка пятки может привести к серьезным травмам — разрыву коленных сухожилий и перелому голеностопа. В MMA данный прием разрешен, однако в турнирах по бразильскому