Смелую американку уволили за бой с вором. Это разозлило главу UFC
Дана Уайт подарит девушке билеты в
Дана Уайт подарит девушке билеты в
24-летняя работница магазина электроники (теперь уже бывшая) Саммер Тапаса эффектно остановила вора, который пытался вынести из магазина коробку с дорогим портативным динамиком. В результате ее уволили за то, что она нарушила политику компании.
Это не понравилось президенту UFC Дане Уайту. Он выложил в Twitter видео инцидента и написал: «Это Саммер. Она помешала этому панку совершить кражу в BestBuy на Гавайях. Он была уволена за это. Полечу к ней в эти выходные и подарю билеты на бой Макгрегора и Серроне. ХОЧУ, ЧТОБЫ ОНА РАБОТАЛА НА МЕНЯ! Будь готова к лучшему
В интервью TMZ Уайт подчеркнул, что он действительно намеревается взять Саммер к себе на работу.
— Хочу, чтобы именно такие люди и работали у меня, — сказал президент UFC. — BestBuy, вы сумасшедшие! Вы должны были оставить ее у себя! Я украду ее у вас!
По словам Уайта, он уже переговорил с Тапасой по телефону: «У нее невероятная личность! Это моя девушка!».
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Тапаса атаковала преступника 23 декабря. За несколько дней до происшествия она заметила, как этот же мужчина взял портативный динамик и ушел, не оплатив. 23-го числа ситуация повторилась. Но Саммер решила, что с нее хватит. «Это был мой первый инстинкт — остановить его, — передает ее слова kobi5.com. — Я подумала, что он от меня никуда не денется, что он больше не будет делать это снова».
На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, как Тапаса преграждает дорогу вору, затем начинает его толкать, после чего злоумышленник падает. К делу подключается еще один сотрудник магазина, который пытается удержать вора. Тот выворачивается, встает и уходит — но уже без коробки. Его сопровождает Саммер.
По словам девушки, преступник извинился, но при этом попытался ее ударить. Она в ответ сказала ему, чтобы он шел домой и больше никогда не возвращался в этот магазин.
— Я узнала, кто этот парень. И сейчас просто хочу благословить его, чтобы он прекратил делать то, что делает, — сказала Тапаса.
В сети супермаркетов электроники увольнение девушки объяснили так: «Нашей главной заботой всегда является обеспечение безопасности наших сотрудников и клиентов. Реальность проста: физическое взаимодействие на преступников может быть опасным. Никакой из продуктов, которые мы продаем, не должен подвергать безопасность наших сотрудников риску».
Саммер в любом случае собиралась увольняться, так что не расстроилась. Тем более предложения о работе сыпятся одно за другим. Раньше она играла в регби и американский футбол. Узнав об этом, ее позвала к себе одна из команд Ассоциации женской футбольной лиги.
— Капитан команды написала мне в Facebook, сказала, что видела видео, поинтересовалась, хочу ли я играть в футбольной лиге. Я ответила: «Да это безумие!» — рассказала Тапаса.
Теперь ей придется выбирать между американским футболом и работой в UFC, где боевых девушек всегда ценили.