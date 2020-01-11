Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:00
Йокерит
Северсталь
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Милан
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Торпедо
Футбол. Зарубежный
18:00
Челси
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Норвич
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Ньюкасл Юнайтед
Хоккей. КХЛ
13:30
Барыс
Авангард
03
Футбол. Зарубежный
19:30
Бордо
Лион
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Аталанта
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Питтсбург Пингвинз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
12.01
Оттава Сенаторз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
12.01
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
12.01
Филадельфия Флайерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
12.01
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
12.01
Каролина Харрикейнз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Оттава Сенаторз
Б
32
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз
Аризона Койотс
30
Все события
Фоторепортажи
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
11Сборная России стала серебряным призером МЧМ
15:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Это не спорт»: Карелин жестко раскритиковал MMA

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион, борец греко-римского стиля Александр Карелин выступил с критикой смешанных единоборств.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ранее сообщалось, что самым популярным боксерским событием 2019 года на российском телевидении стал бой представителя смешанных единоборств Александра Емельяненко с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.

«ММА — не спорт, а система проведения соревнований. Каждая из дисциплин является видом спорта. Когда их смешивают, то и появляется эта система. Красиво упакованная, отлично поданная, имеющая большую аудиторию, вызывающая правильные цивилизованные ощущения, когда надо лежачего молотить, и кровь тебя не останавливает. Задумайтесь, что такое клетка. Она не дает возможности выскочить и ударить судью, например. А чем мы прославились в последнее время? Дебоши на соревнованиях? В единоборствах это все в рамках правил. Внутри побоище, а все остальные кипят снаружи, за кастрюлей. А у нас зачастую любой Петя может заскочить и врезать судье. Мы сами себя обворовали, обезличили, унизили перед публикой, перед традициями и нашими славными победами», — заявил Карелин в интервью FightTime.

«В отличие от нашего борцовского товарищества у MMA-сообщества нет расслабляющей, развращающей мысли, что мы традиционный вид спорта, что с нами должны считаться, показывать по телевизору. Что мы не должны предполагать, что даже самые почетные гости не имеют права вмешиваться в ход проведения поединков», — добавил олимпийский чемпион.

Читайте также
 Российский хоккеист не оставил шансов в драке американцу
Очей очарование: красотки года, которые скрасят ваш новогодний досуг
Русский вундеркинд сделал чудо-пас. Свечников переписал рекорд
Малкин разозлился сам на себя и раздавил «Колорадо» (видео)
Российские теннисисты не смогли выйти в финал ATP Cup
«Нас настраивают выходить и крошить народ». Панарин — про МЧМ
До Хави «Барселона» контактировала с тремя тренерами
Молодой русский восхищает Америку чумовыми буллитами (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь