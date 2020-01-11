«Это не спорт»: Карелин жестко раскритиковал MMA

«ММА — не спорт, а система проведения соревнований. Каждая из дисциплин является видом спорта. Когда их смешивают, то и появляется эта система. Красиво упакованная, отлично поданная, имеющая большую аудиторию, вызывающая правильные цивилизованные ощущения, когда надо лежачего молотить, и кровь тебя не останавливает. Задумайтесь, что такое клетка. Она не дает возможности выскочить и ударить судью, например. А чем мы прославились в последнее время? Дебоши на соревнованиях? В единоборствах это все в рамках правил. Внутри побоище, а все остальные кипят снаружи, за кастрюлей. А у нас зачастую любой Петя может заскочить и врезать судье. Мы сами себя обворовали, обезличили, унизили перед публикой, перед традициями и нашими славными победами», — заявил Карелин в интервью FightTime.