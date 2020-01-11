Стала известна сумма гонорара Макгрегора после возвращения в октагон

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По информации издания, Макгрегор получит около пяти миллионов долларов, а Серроне — два миллиона долларов. Для американца это самый большой гонорар в карьере. Ирландский спортсмен заработает на два миллиона больше, чем за поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Возвращение Макгрегора в октагон должно произойти 19 января 2020 года. Он встретится с Серроне на турнире UFC 246. Поединок заявлен как противостояние в полусредней весовой категории.