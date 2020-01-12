«Он фейковый чутка, ненастоящий». Орловский рассказал о своем отношении к Федору Емельяненко

«Второй бой с Федором? Я его и тогда выигрывал, а сейчас неинтересно с ним драться. Но факт остается фактом — первый бой я проиграл. Если бы было бы правильное предложение — то безусловно. Поглядим, может еще раз подеремся. Откуда негатив к Федору? Мне кажется, он ненастоящий. Он фейковый чутка. И все. И команда у него была не совсем порядочной, скажем так», — рассказал Орловский в своих сторис инстаграма.