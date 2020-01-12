Олимпийская медалистка покинула Иран по политическим мотивам
Призер Олимпийских игр по тхэквондо Кимия Ализаде покинула Иран, передает Fox News.
Призер Олимпийских игр по тхэквондо Кимия Ализаде покинула Иран, передает Fox News.
Спортсменка написала в Instagram, что является «одной из миллионов угнетаемых женщин в стране». По словам Ализаде, спортивные чиновники эксплуатировали ее.
«Они отправляли меня туда, куда хотели. Я носила то, что они говорили. Я повторяла каждое их предложение», — отметила тхэквондистка.
Ализаде добавила, что власти Ирана радовались ее медалям, однако критиковали ее за выбор вида спорта.
«Добродетельная женщина не должна раздвигать ноги», — привела Ализаде слова функционеров.
По информации иранского агентства ISNA, спортсменка уехала в Нидерланды.
Ализаде взяла бронзу на Олимпиаде 2016 года в