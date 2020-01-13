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19:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC описал форму Макгрегора после длительного простоя

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор сейчас находится в феноменальной форме. Его слова приводит TMZ.

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По словам Уайта, он пока не виделся с Макгрегором, но они переписывались. «Голова у него, кажется, на нужном месте», — посчитал глава промоушена. Кроме того, он рассказал, что врач UFC после просмотра заявил, что ирландец находится в лучшей форме за всю карьеру.

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Тем не менее, Уайт решил не сбрасывать со счетов Дональда Серроне — будущего соперника Макгрегора. «Длительный простой — это не пустая болтовня», — посчитал он, напомнив, что ирландский боец не выходил в октагон с октября 2018-го, когда проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Серроне и Макгрегор встретятся в главном бою турнира UFC 246, который состоится утром 19 января по московскому времени. Поединок пройдет в полусредней весовой категории. Сообщается, что ирландец получит за бой пять миллионов долларов, Серроне — два миллиона.

Макгрегор за карьеру одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. На счету его соперника 36 побед и 13 поражений.

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