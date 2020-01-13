Единственная олимпийская медалистка из Ирана переехала в Нидерланды

Источник: AP 2020

Ранее 21-летняя спортсменка сообщила в Instagram, что покинула Иран, поскольку на протяжении многих лет подвергалась давлению в стране и использовалась властями в качестве инструмента пропаганды.

«Она находилась в Европе на каникулах, но решила с супругом не возвращаться в Иран, — отметил тренер. — Конечно, мы рады принять ее. Мы знаем ее навыки, она может внести важный вклад в развитие тхэквондо в Нидерландах».

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По данным НТК, Ализаде тренируется в Эйндховене уже почти месяц.

Пока остается непонятным, подала ли Ализаде документы на получение убежища в Нидерландах. В Министерстве иностранных дел страны отказались давать комментарии относительно данной ситуации.