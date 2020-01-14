Макгрегор признался, что много выпивал на неделе перед боем с Хабибом

«Я пил на неделе перед боем и на неделе, когда был бой с Хабибом. Во мне будто был какой-то яд или что-то такое. Я не делал то, что должен был делать, я не жил той жизнью, которой должен. Я уже не вернусь к этому, сейчас у меня всё прекрасно. Я сделал много ошибок, но мне хватает мужества признать их и исправить», — приводит слова Конора Макгрегора ESPN.