Макгрегор признался, что много выпивал на неделе перед боем с Хабибом
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался, что употреблял алкоголь на протяжении недели перед боем с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор признался, что употреблял алкоголь на протяжении недели перед боем с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
«Я пил на неделе перед боем и на неделе, когда был бой с Хабибом. Во мне будто был
18 января Макгрегор проведёт бой с Серроне. Для Конора поединок с Серроне станет первым после боя с Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года.
Ранее президент UFC Дэна Уайт заявил, что в случае победы Макгрегора над Серроне и Хабиба Нурмагомедова над Тони Фергюсоном организация готова дать реванш Хабибу и Конору.