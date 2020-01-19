Российскому бойцу 42, а он феерит в UFC. Новая жертва — двухметровый американец
Алексей Олейник одержал красивую победу над Морисом Грином на шоу UFC 246.
Алексей Олейник одержал красивую победу над Морисом Грином на шоу UFC 246.
Алексей Олейник
Страна: Россия. Возраст: 42 года. Весовая категория: свыше 93 кг. Победы: 58. Поражения: 13. Ничьи: 1.
Морис Грин
Страна: США. Возраст: 33. Весовая категория: свыше 93 кг. Победы: 9. Поражения: 4. Ничьи: 0.
Алексея Олейника можно назвать самым опытным бойцом UFC. Никто в UFC не дебютировал в ММА раньше, чем он: Алексей начал выступать в 1996 году. Никто в UFC не провел больше боев в ММА, чем он: у него 72 поединка. В UFC Алексей оказался довольно поздно — в 37 лет, но быстро ворвался в топ-15. 2019 год для «Удава» сложился плохо: сначала поражение от Алистара Оверима, потом — от Уолта Харриса.
Грин — не выдающийся боец. Он хорошо стартовал в UFC, выиграв три боя подряд. Но соперники были средними. В октябре 2019-го Морис сразился с Сергеем Павловичем в Сингапуре, и для американца все кончилось поражением нокаутом. Российский боец разорвал оппонента. После поединка Грин жаловался на раннюю остановку — якобы он затащил бы Сергея в партер, а там бы разобрал. Но в реальности в клетке было избиение.
Морис выделяется ростом — 201 см. Выше него в UFC только Александр Волков (203 см) и Стефан Штруве (213 см). Еще у него есть небанальное увлечение — он вяжет шапки.
Первый раунд. Олейник проиграл Харрису нокаутом на 12-й секунде. В поединке с Грином он упал еще раньше. К счастью, ничего страшного не произошло. Российский боец не был потрясен, поднялся, поддавил Грина, прижал к сетке, а затем — перевел вниз. До конца раунда оставалось
Второй раунд. Грин хорошо начал раунд. Опасный
Олейнику 42, а он продолжает побеждать. Российский боец вышел на второе место в истории тяжелого дивизиона UFC по числу побед сабмишнами. Теперь у него их шесть. Столько же у Штруве. Больше только у Фрэнка Мира — восемь. Всего у Алексея 11 боев в UFC (7−4). Это третий результат среди российских бойцов (наряду с Омари Ахмедовым) — впереди только Хабиб Нурмагомедов (12) и Рустам Хабилов (13). По контракту с UFC у Олейника осталось еще четыре боя. Вероятно, новый бой «Удава» мы увидим уже весной.
Илья Андреев