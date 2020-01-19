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10:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российскому бойцу 42, а он феерит в UFC. Новая жертва — двухметровый американец

Алексей Олейник одержал красивую победу над Морисом Грином на шоу UFC 246.

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Источник: AP 2020

Алексей Олейник
Страна: Россия. Возраст: 42 года. Весовая категория: свыше 93 кг. Победы: 58. Поражения: 13. Ничьи: 1.

Морис Грин
Страна: США. Возраст: 33. Весовая категория: свыше 93 кг. Победы: 9. Поражения: 4. Ничьи: 0.

Алексея Олейника можно назвать самым опытным бойцом UFC. Никто в UFC не дебютировал в ММА раньше, чем он: Алексей начал выступать в 1996 году. Никто в UFC не провел больше боев в ММА, чем он: у него 72 поединка. В UFC Алексей оказался довольно поздно — в 37 лет, но быстро ворвался в топ-15. 2019 год для «Удава» сложился плохо: сначала поражение от Алистара Оверима, потом — от Уолта Харриса.

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Грин — не выдающийся боец. Он хорошо стартовал в UFC, выиграв три боя подряд. Но соперники были средними. В октябре 2019-го Морис сразился с Сергеем Павловичем в Сингапуре, и для американца все кончилось поражением нокаутом. Российский боец разорвал оппонента. После поединка Грин жаловался на раннюю остановку — якобы он затащил бы Сергея в партер, а там бы разобрал. Но в реальности в клетке было избиение.

Морис выделяется ростом — 201 см. Выше него в UFC только Александр Волков (203 см) и Стефан Штруве (213 см). Еще у него есть небанальное увлечение — он вяжет шапки.

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Первый раунд. Олейник проиграл Харрису нокаутом на 12-й секунде. В поединке с Грином он упал еще раньше. К счастью, ничего страшного не произошло. Российский боец не был потрясен, поднялся, поддавил Грина, прижал к сетке, а затем — перевел вниз. До конца раунда оставалось где-то полторы минуты, и Олейник вышел на удушение через руку. Обычно когда он проводит удушающие, соперники сдаются. Однако Морис выдержал — больше того, из неудобной позиции даже сумел нанести несколько хаммерфистов.

Второй раунд. Грин хорошо начал раунд. Опасный фронт-кик, потом хай-кик, удар за ухо. Но Олейник прошел в две ноги и вновь отправил американца на пол. Алексей попробовал исполнить знаменитый «Иезекиль чоук», но Морис снова устоял. Фишка Олейника — делать этот прием, лежа на спине. Тут же на спине лежал соперник. Алексей продолжил контролировать ситуацию и вышел на армбар. Время шло, рука Грина толком не разгибалась. Казалось, что ничего не получится. Но получилось: американец.

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Олейнику 42, а он продолжает побеждать. Российский боец вышел на второе место в истории тяжелого дивизиона UFC по числу побед сабмишнами. Теперь у него их шесть. Столько же у Штруве. Больше только у Фрэнка Мира — восемь. Всего у Алексея 11 боев в UFC (7−4). Это третий результат среди российских бойцов (наряду с Омари Ахмедовым) — впереди только Хабиб Нурмагомедов (12) и Рустам Хабилов (13). По контракту с UFC у Олейника осталось еще четыре боя. Вероятно, новый бой «Удава» мы увидим уже весной.

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Илья Андреев

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