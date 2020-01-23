Михаил Кокляев: Созванивались с Емельяненко, он хотел повидаться

— Да, мы с ним созвонились. Он хотел повидаться. Я сказал, что не могу, был в паломничестве в Псково-Печорском монастыре. И он сказал: тогда за ВиктОра помолись (Виктор (ударение на второй слог) — друг Александра Емельяненко. — Прим. «СЭ»). И на этом наше общение закончилось.