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00:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Михаил Кокляев: Созванивались с Емельяненко, он хотел повидаться

Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал «СЭ» о том, что Александр Емельяненко связывался с ним после их боя.

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— Да, мы с ним созвонились. Он хотел повидаться. Я сказал, что не могу, был в паломничестве в Псково-Печорском монастыре. И он сказал: тогда за ВиктОра помолись (Виктор (ударение на второй слог) — друг Александра Емельяненко. — Прим. «СЭ»). И на этом наше общение закончилось.

29 ноября 41-летний Кокляев провел боксерский поединок с 38-летним Емельяненко. Боец (28−7−1 в ММА, 1−0−1 в боксе) выиграл нокаутом в первом раунде. (Михаил Потапов).

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