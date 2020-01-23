Михаил Кокляев: Созванивались с Емельяненко, он хотел повидаться
Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал «СЭ» о том, что Александр Емельяненко связывался с ним после их боя.
Российский стронгмен Михаил Кокляев рассказал «СЭ» о том, что Александр Емельяненко связывался с ним после их боя.
— Да, мы с ним созвонились. Он хотел повидаться. Я сказал, что не могу, был в паломничестве в
29 ноября 41-летний Кокляев провел боксерский поединок с 38-летним Емельяненко. Боец (28−7−1 в ММА, 1−0−1 в боксе) выиграл нокаутом в первом раунде. (Михаил Потапов).