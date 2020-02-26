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10:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийского чемпиона обвинили в групповом изнасиловании

Олимпийского чемпиона по тхэквондо американца Стивена Лопеса обвинили в участии в групповом изнасиловании в 2010 году. Об этом сообщает The Daily Beast.

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Источник: AP 2020

По словам женщины, Лопес в компании других мужчин напоил ее и надругался над ней. Она утверждает, что инцидент произошел в одном из отелей Далласа.

Лопес не в первый раз сталкивается в публичных обвинениях в сексуальных преступлениях. Число возможных жертв канадского спортсмена выросло до шести. В частности, в декабре 2018-го стало известно, что Лопес избежал дисквалификации на фоне обвинений в связи с 14-летней Ниной Зампетти. В сентябре того же года агентство U.S.Center for SafeSport, которое занимается вопросами этики и дисциплины в спорте, пожизненно отстранило Лопеса от выступлений.

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Лопес выступал на пяти Олимпиадах. Он дважды становился победителем Игр (в 2000-м и 2004-м). Также на его счету бронзовая медаль на пекинской Олимпиаде. Кроме того, спортсмен — пятикратный чемпион мира.

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