Чемпионка России по карате Завгарова дисквалифицирована на два года
ТАСС, 5 марта. Российская каратистка Лия Завгарова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на два года. Об этом сообщает
ТАСС, 5 марта. Российская каратистка Лия Завгарова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на два года. Об этом сообщает
Спортсменка была дисквалифицирована за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»). Срок дисквалификации отсчитывается с 5 декабря 2019 года.
Завгаровой 19 лет, она является чемпионкой России 2019 года в личных и командных соревнованиях.