Чемпионка России по карате Завгарова дисквалифицирована на два года

Спортсменка была дисквалифицирована за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»). Срок дисквалификации отсчитывается с 5 декабря 2019 года.