Фергюсон поиздевался над командой Нурмагомедова

«Команда Хабиба», — написал Фергюсон. На коллаж попали сам Нурмагомедов, его брат Абубакар, Ислам Махачев и Зубайра Тухугов.

11 марта Фергюсон заявил, что Нурмагомедов «размяк». Он назвал действующего чемпиона UFC в легком весе «лишь очередным соперником». Американец напомнил, что их бой неоднократно срывался, хотя сам Хабиб говорил, что он ему необходим. «В итоге он столько отсутствовал, зарабатывал деньги», — сказал спортсмен.