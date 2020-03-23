Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге перенесен на сентябрь 2020 года

Турнир должен был пройти с 21 по 25 мая, новые сроки — 17—21 сентября . Конгресс запланирован на 17 сентября.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Также перенесены еще несколько международных турниров: апрельское первенство Европы среди юниоров и юниорок, юношей и девушек в Панагюрище (Болгария) пройдет 10—14 декабря 2020 года, международные соревнования категории А «Мемориал Ю. М. Потапова», которые должны были пройти с 24 по 28 апреля во Владивостоке, перенесены на 16—19 октября .