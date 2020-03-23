Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге перенесен на сентябрь 2020 года
ТАСС, 23 марта. Исполком Европейской федерации самбо (ЕФС) принял решение о переносе чемпионата Европы и
ТАСС, 23 марта. Исполком Европейской федерации самбо (ЕФС) принял решение о переносе чемпионата Европы и
Турнир должен был пройти с 21 по 25 мая, новые сроки —
Также перенесены еще несколько международных турниров: апрельское первенство Европы среди юниоров и юниорок, юношей и девушек в Панагюрище (Болгария) пройдет
Кубок мира «Мемориал А. А. Харлампиева», который должен был пройти с 19 по 22 марта 2020 года в Москве, состоится летом. Его точные сроки пока не определены.