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14:16 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат Европы по самбо в Екатеринбурге перенесен на сентябрь 2020 года

ТАСС, 23 марта. Исполком Европейской федерации самбо (ЕФС) принял решение о переносе чемпионата Европы и отчетно-выборного конгресса ЕФС в Екатеринбурге на сентябрь 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (FIAS).

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Турнир должен был пройти с 21 по 25 мая, новые сроки — 17—21 сентября. Конгресс запланирован на 17 сентября.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также перенесены еще несколько международных турниров: апрельское первенство Европы среди юниоров и юниорок, юношей и девушек в Панагюрище (Болгария) пройдет 10—14 декабря 2020 года, международные соревнования категории А «Мемориал Ю. М. Потапова», которые должны были пройти с 24 по 28 апреля во Владивостоке, перенесены на 16—19 октября.

Кубок мира «Мемориал А. А. Харлампиева», который должен был пройти с 19 по 22 марта 2020 года в Москве, состоится летом. Его точные сроки пока не определены.

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