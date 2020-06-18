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17:45 (мск), источник: ТАСС

Тесты на коронавирус членов сборной России по тхэквондо показали отрицательный результат

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российские тхэквондисты сдали тесты на коронавирус перед началом учебно-тренировочного сбора в Кисловодске, положительных результатов в команде не было. Об этом ТАСС в четверг сообщил главный тренер сборной Вадим Иванов.

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Источник: РИА "Новости"

Тренировочный сбор стартовал 14 июня, он продлится до 12 июля.

«По приезде все сдали тест на коронавирус, результаты у всех отрицательные, — сказал Иванов. — Сдадим повторно в субботу, и, надеюсь, после этого приступим уже к полноценным тренировкам».

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