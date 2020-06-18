Тесты на коронавирус членов сборной России по тхэквондо показали отрицательный результат
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российские тхэквондисты сдали тесты на коронавирус перед началом
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российские тхэквондисты сдали тесты на коронавирус перед началом
Тренировочный сбор стартовал 14 июня, он продлится до 12 июля.
«По приезде все сдали тест на коронавирус, результаты у всех отрицательные, — сказал Иванов. — Сдадим повторно в субботу, и, надеюсь, после этого приступим уже к полноценным тренировкам».