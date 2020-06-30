Шахта, сальто и палитра нокаутов: как Гэтжи шел к бою с Хабибом

Семья шахтеров
Гэтжи родился в 1988 году в небольшом американском городе Саффорд. В нескольких поколениях среди его родственников были шахтеры, поэтому у мальчика имелся как минимум один четкий вариант профессионального будущего. Однако на этот путь встал не Джастин, а его брат-близнец Маркус.
Хотя наш герой по окончании средней школы все же попробовал себя в работе на рудниках. Потом Гэтжи признавался, что изнурительность такого труда сильно впечатлила его. Юноша не захотел возвращаться в шахту и стал развиваться в спорте.
Во время загрузки произошла ошибка.
Джастин пробовал себя в футболе и бейсболе, но наибольших успехов в школьные годы добился в борьбе, которой занимался с четырех лет. Эти достижения помогли ему попасть в Университет Северного Колорадо, где Гэтжи укрепился в статусе одного из лучших борцов-любителей США.
Кроме того, под занавес студенческих лет парень получил прекрасную возможность потренироваться с одним из лучших бойцов в истории MMA Жоржем Сен-Пьером. Тот опыт дополнительно вдохновил Джастина на начало карьеры в смешанных единоборствах.
Непобежденный чемпион
Выиграв все семь поединков на любительском уровне, в 2011 году Гэтжи дебютировал в профессионалах. И начал американец с эффектного нокаута слэмом за минуту, что предопределило его дальнейший путь в MMA. Затем Джастин выиграл еще шесть раз (четыре нокаута и один удушающий прием) и пришел в крепкий промоушен World Series of Fighting.
Джастин Гэтжи с чемпионским поясом WSOF
| Источник: AFP 2020
Там спортсмен продолжил свое шествие и после четырех нокаутов завоевал чемпионский пояс в легком весе. Гэтжи стал настоящей находкой для лиги и фанатов, в каждом бою устраивая бескомпромиссную рубку и оправдывая свое прозвище Хайлайт.
Вдобавок Джастин для празднования побед выбрал довольно экстравагантный способ — сальто назад с верхушки клетки. Из-за этого однажды его чуть не отстранили от выступлений за «неспортивное поведение».
Доведя число выигранных боев до 17 (14 нокаутов), непобежденный зрелищный боец отказался от титула и ожидаемо принял предложение UFC. На момент прихода в сильнейший промоушен мира в 2017 году лишь два поединка Гэтжи дошли до судейских решений. Их число не увеличилось и по сей день.
Через тернии к звездам
Первым соперником Джастина в UFC стал американец Майкл Джонсон. Тот самый, который последним перед Гэтжи выигрывал у Тони Фергюсона (в 2012 году). На момент боя с Хайлайтом Джонсон занимал девятое место в рейтинге легкого дивизиона.
Гэтжи воспользовался своим шансом и нокаутировал солидного оппонента. Джастин получил сразу два бонуса по 50 тысяч долларов: за лучшее выступление и бой вечера. А ряд авторитетных СМИ его поединок с Джонсоном признали лучшим и по итогам календарного года.
Во время загрузки произошла ошибка.
Но довольно безбашенная и прямолинейная манера ведения боев вскоре подвела Гэтжи. Атлет уступил нокаутами соотечественникам Эдди Альваресу и Дастину Пуарье. Зато зрелищность Хайлайта и после проигранных схваток приносила ему дополнительный заработок за «бои вечера».
На победную тропу Гэтжи вернулся через несколько месяцев после поражения от Пуарье. За год с небольшим Джастин вырубил в первых раундах американцев Джеймса Вика и Дональда Серроне, бразильца Эдсона Барбозу. Каждый бой принес триумфатору по бонусу.
Побежденный. Чемпион?
Гэтжи взлетел на четвертое место легкого дивизиона и начал активно говорить о титульных амбициях. Такие перспективы американца выглядели весьма туманно при наличии доминирующего чемпиона Хабиба Нурмагомедова, безусловного претендента Тони Фергюсона, золотой антилопы UFC в лице Конора Макгрегора. Однако свой шанс Хайлайт получил.
Пандемия коронавируса сорвала бой Нурмагомедова и Фергюсона во главе UFC 249. На замену россиянину вышел именно Гэтжи, а на кон его поединка с Тони был поставлен временный пояс в легком весе.
Джастин не считался фаворитом, но предстал образцово улучшенной версией себя. Он добился еще большего прогресса в тактике, чувстве дистанции и выносливости, по сути, разобрав грозного оппонента по частям. В пятом раунде рефери остановил бой и зафиксировал первое поражение Фергюсона за восемь лет.
Так именно Гэтжи стал главным легитимным претендентом на встречу с Хабибом и полноценный титул. А заодно получил очередную пару бонусов: всего таких наград у Хайлайта девять за семь боев в UFC — рекордный график.
Гэтжи сделал выводы после чувствительных поражений и прокачал себя до уровня безоговорочно топового бойца. Завоевал временный пояс в самом раскрученном дивизионе UFC и взобрался на десятое место в мужском рейтинге промоушена вне зависимости от весовой категории.
Во время загрузки произошла ошибка.
Станет ли Джастин неоспоримым чемпионом? Кажется, теперь неразрешимых задач для него нет. Впрочем, Хабиб как никто другой может их создать для любого соперника. Остается надеяться, что никакие обстоятельства не помешают этим двум грандиозным бойцам разделить октагон.