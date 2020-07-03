Исмаилов ответил на угрозы Емельяненко и назвал его пирожком
Представитель смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил Александру Емельяненко, который ранее пообещал «вбить его лысую голову в настил».
Представитель смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил Александру Емельяненко, который ранее пообещал «вбить его лысую голову в настил».
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Представитель смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил Александру Емельяненко, который ранее пообещал «вбить его лысую голову в настил».
Поединок Исмаилова и Емельяненко должен был пройти под эгидой лиги ACA в начале апреля, однако бой был перенесен на 24 июля
«Не мороси, Саша. Ты в натуре пирожок. Ты же пирожок с картошкой. Чисто пирожочек», — сказал Исмаилов на видео, опубликованном в его аккаунте в инстаграме.
Бой Емельяненко с Исмаиловым должен пройти на столичной «ВТБ Арене».
В активе 33-летнего Исмаилова 16 побед, два поражения и ничья за карьеру в MMA. На счету 38-летнего Емельяненко 29 побед при семи поражениях и одной ничьей.