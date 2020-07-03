«Отдал все, что было. Меня посчитали сумасшедшим». Умер отец Хабиба Нурмагомедова
Всю жизнь Абдулманап Нурмагомедов старался быть полезным людям, которые его окружали. Сможем ли мы сказать про себя то же самое?
Всю жизнь Абдулманап Нурмагомедов старался быть полезным людям, которые его окружали. Сможем ли мы сказать про себя то же самое?
25 апреля стало известно, что Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован с пневмонией. Тогда же в СМИ появилась информация, что он прошёл тест на коронавирус, но результат анализа не огласили ни на следующий день, ни через день. Это стало вызывать опасения. Однако 28 апреля специалист разместил пост на странице в «Инстаграме», поблагодарив врачей за их работу. В тот момент многие поклонники семьи Нурмагомедовых вздохнули с облегчением. Но уже через неделю больного спецбортом доставили в одну из больниц Москвы.
Стало ясно, что его положение тяжёлое. Уже 13 мая поступило сообщение, что Абдулманап в коме. С того момента в Сети появлялось множество как правдивой, так и не очень информации. Но всё сводилось к одному —
Мы постараемся обойтись без пафоса, но величие именно то определение, которое характеризует этого человека. Ведь недаром даже злейшие враги его сына Конор Макгрегор и Тони Фергюсон поддерживали и молились за него в последние дни, что уж говорить о тех, кто питал к нему тёплые чувства. Конечно, традиционный некролог должен был бы включать в себя перечисление всех заслуг Абдулманапа Нурмагомедова, но вместе с грустной новостью пришло осознание того, что он не заслуживает сухой выжимки фактов из его богатой биографии и очередном громком воспевании его таланта. Это было бы слишком прямолинейно, скучно и выглядело просто обязательной отпиской о смерти знаменитости.
Любое интервью Абдулманапа, коих было много, всегда разбиралось на цитаты лишь в том случае, если речь заходила о его сыне. Во всём этом незаметно тонули другие стороны жизни
«Всю свою жизнь я старался быть полезным тем людям, с которыми живу. Именно поэтому и стал заниматься детьми и их спортивным воспитанием. Я занимался любимым делом, несмотря ни на какие сложности и препятствия. Успехи и достижения моих воспитанников становились для меня вдохновением для движения дальше», — написал
И эти слова не пустой звук. Ради занятия любимым делом и ради поддержки детей, в далеких 80-х годах
Спортзал был с разбитыми окнами, он был никому не нужен. Всё своё хозяйство я сдал на приёмный пункт. Коровы, быки. Продал четыре бычка, отдал всё. За эти деньги я начал белить, менять стёкла, развесил сеткой и внутри начал ремонт.
Кто-топосчитал меня сумасшедшим.
Лишь сейчас понимаешь, насколько важны были шаги специалиста для развития спорта и скольких ребятишек из одного из самых беднейших регионов страны он уберёг от кривой дорожки, влюбив в спорт. И даже уже имея свой зал,
«Мне бы очень хотелось, чтобы люди больше обращали внимание на способных детей. Почему я этого хочу? Потому что это будущее страны. Это потенциал страны. И если мы выведем этих ребят на хороший уровень образования, спорта, думаю, польза для страны будет огромной. Если мы поливаем дерево, если подкармливаем его, делаем обрезку, оно даёт хорошие и вкусные плоды», — говорил легендарный тренер.
Ни для кого не секрет, что Абдулманап Нурмагомедов являлся одним из самых жёстких и требовательных наставников и эти качества в наибольшей степени ощущал на себе его сын. Но всё же, даже при этом, мало кто поверит, что строгий отец позволит своему чаду проиграть.
Тем не менее,
«Когда у меня сходятся два ученика на одном чемпионате, я скрещиваю руки на груди. На одном чемпионате Хабиб вышел с моим же учеником. Тот выступал за Чеченскую республику. Это был финал. Основное время — ничья, дополнительное время — ничья. Хабиб смотрит на меня, а я стою, держу руки скрещенными на груди.
Он сказал потом, что если бы я сделал один жест, то он бы стал чемпионом, сказал, что не включился.
В тот раз судьи отдали победу Ибрагиму. Это был очень хороший воспитательный урок отца к сыну. Он поймёт это под 40 лет. За 20−30 минут до схватки я ему просто сказал «не останавливайся». Если бы он не остановился, он бы победил. Но знал, что если остановится, всё будет в руках судей, так и случилось.
Возможно, в сознании многих образ хорошего тренера ассоциируется прежде всего с жёсткими нагрузками и беззаветной любовью к спорту. Конечно, эти качества не были чужды и
Заходя в зал, у нас всегда можно было увидеть надпись наверху — воспитание, образование, спорт. Если он хорошо воспитан, то тренировать легко. Если нет, надо заниматься воспитанием. Главным принципом тренерской работы является постоянство и дисциплина.
Это лишь малая часть того, что можно почерпнуть из мыслей легендарного тренера.
В конце хотелось бы добавить, что в последнее время коронавирус прочно вошёл в повседневную жизнь и казалось, что люди уже начинают осваиваться в новой реальности. Ежедневные сводки о тысячах заболевших превратились во
Но трагедия, произошедшая в семье чемпиона UFC Хабиба Нурмагмомедова, пожалуй, привлечёт внимание не только к отдельно взятой республике, где, как оказалось, COVID-19 бушевал не на шутку, но также пробудит общество и напомнит, что болезнь не выбирает и в состоянии настигнуть каждого. К сожалению, осознание этого стоит слишком большую цену.
«Чемпионат» выражает глубочайшее соболезнование семье Абдулманапа Нурмагомедова, его многочисленным ученикам и поклонникам таланта большого тренера.