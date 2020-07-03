«Отдал все, что было. Меня посчитали сумасшедшим». Умер отец Хабиба Нурмагомедова

Источник: AFP 2020

25 апреля стало известно, что Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован с пневмонией. Тогда же в СМИ появилась информация, что он прошёл тест на коронавирус, но результат анализа не огласили ни на следующий день, ни через день. Это стало вызывать опасения. Однако 28 апреля специалист разместил пост на странице в «Инстаграме», поблагодарив врачей за их работу. В тот момент многие поклонники семьи Нурмагомедовых вздохнули с облегчением. Но уже через неделю больного спецбортом доставили в одну из больниц Москвы.

Стало ясно, что его положение тяжёлое. Уже 13 мая поступило сообщение, что Абдулманап в коме. С того момента в Сети появлялось множество как правдивой, так и не очень информации. Но всё сводилось к одному — Нурмагомедов-старший перенёс инсульт и операцию, а его заражение коронавирусом подтвердилось. Все эти дни он продолжал бороться, ведь именно в борьбе и заключалась вся его жизнь. Да, легендарный тренер проиграл свою последнюю схватку, но это нисколько не умаляет его величия, ибо в битве со смертью не бывает победителей.

Мы постараемся обойтись без пафоса, но величие именно то определение, которое характеризует этого человека. Ведь недаром даже злейшие враги его сына Конор Макгрегор и Тони Фергюсон поддерживали и молились за него в последние дни, что уж говорить о тех, кто питал к нему тёплые чувства. Конечно, традиционный некролог должен был бы включать в себя перечисление всех заслуг Абдулманапа Нурмагомедова, но вместе с грустной новостью пришло осознание того, что он не заслуживает сухой выжимки фактов из его богатой биографии и очередном громком воспевании его таланта. Это было бы слишком прямолинейно, скучно и выглядело просто обязательной отпиской о смерти знаменитости.

Большинству фанатов смешанных единоборств хорошо известно, чем уникален Нурмагомедов-старший. Он был не только тренером чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, но и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как специалист, воспитавший самое большое количество чемпионов мира по самбо. На высшую ступень пьедестала почёта мировых первенств поднимались 18 (!) его учеников.

Любое интервью Абдулманапа, коих было много, всегда разбиралось на цитаты лишь в том случае, если речь заходила о его сыне. Во всём этом незаметно тонули другие стороны жизни Нурмагомедова-старшего. И за этим для многих ускользала сама суть его человеческой натуры. Мы постараемся рассказать вам о том Абдулманапе, которого знали далеко не все. Возможно, это не только поможет осознать, кого мы сегодня потеряли, но и станет лучшим способом отдать дань памяти великому тренеру.

«Занимался любимым делом, несмотря ни на какие сложности и препятствия»

Источник: РИА "Новости"

«Всю свою жизнь я старался быть полезным тем людям, с которыми живу. Именно поэтому и стал заниматься детьми и их спортивным воспитанием. Я занимался любимым делом, несмотря ни на какие сложности и препятствия. Успехи и достижения моих воспитанников становились для меня вдохновением для движения дальше», — написал Нурмагомедов-старший, во вступительном слове к автобиографии своего сына.

И эти слова не пустой звук. Ради занятия любимым делом и ради поддержки детей, в далеких 80-х годах Нурмагомедов-старший затеял рискованное мероприятие, продав всё хозяйство, ради обустройства зала под спортивную секцию.

Спортзал был с разбитыми окнами, он был никому не нужен. Всё своё хозяйство я сдал на приёмный пункт. Коровы, быки. Продал четыре бычка, отдал всё. За эти деньги я начал белить, менять стёкла, развесил сеткой и внутри начал ремонт. Кто-то посчитал меня сумасшедшим. Абдулманап Нурмагомедов заслуженный тренер России

Лишь сейчас понимаешь, насколько важны были шаги специалиста для развития спорта и скольких ребятишек из одного из самых беднейших регионов страны он уберёг от кривой дорожки, влюбив в спорт. И даже уже имея свой зал, Нурмагомедов-старший постоянно говорил о необходимости дальнейшего просвещения и образования населения.

«Мне бы очень хотелось, чтобы люди больше обращали внимание на способных детей. Почему я этого хочу? Потому что это будущее страны. Это потенциал страны. И если мы выведем этих ребят на хороший уровень образования, спорта, думаю, польза для страны будет огромной. Если мы поливаем дерево, если подкармливаем его, делаем обрезку, оно даёт хорошие и вкусные плоды», — говорил легендарный тренер.

История о том, как не стал мешать поражению Хабиба, соблюдая принципы

Ни для кого не секрет, что Абдулманап Нурмагомедов являлся одним из самых жёстких и требовательных наставников и эти качества в наибольшей степени ощущал на себе его сын. Но всё же, даже при этом, мало кто поверит, что строгий отец позволит своему чаду проиграть.

Тем не менее, Нурмагомедов-старший находил в себе внутренние силы, чтобы наблюдать за разочарованиями Хабиба и, тем самым, давал ему бесценные уроки. Один из таких эпизодов случился, когда будущему чемпиону UFC противостоял другой воспитанник Абдулманапа.

22 фотографии 22 фотографии 22 фотографии Хабиб победил Порье и защитил титул чемпиона UFC

«Когда у меня сходятся два ученика на одном чемпионате, я скрещиваю руки на груди. На одном чемпионате Хабиб вышел с моим же учеником. Тот выступал за Чеченскую республику. Это был финал. Основное время — ничья, дополнительное время — ничья. Хабиб смотрит на меня, а я стою, держу руки скрещенными на груди.

Он сказал потом, что если бы я сделал один жест, то он бы стал чемпионом, сказал, что не включился.

В тот раз судьи отдали победу Ибрагиму. Это был очень хороший воспитательный урок отца к сыну. Он поймёт это под 40 лет. За 20−30 минут до схватки я ему просто сказал «не останавливайся». Если бы он не остановился, он бы победил. Но знал, что если остановится, всё будет в руках судей, так и случилось.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BswQ2VKhiAe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Abdulmanap_nurmagomedov (@abdulmanap.nurmagomedov)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-17T23:28:22+00:00">17 Янв 2019 в 3:28 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Воспитание, образование, спорт

Возможно, в сознании многих образ хорошего тренера ассоциируется прежде всего с жёсткими нагрузками и беззаветной любовью к спорту. Конечно, эти качества не были чужды и Нурмагомедову-старшему, но на первый план он всё-таки ставил воспитание и образование. Потому как именно воспитание и образование то, что пригодится в жизни и после завершения профессиональной карьеры.

Заходя в зал, у нас всегда можно было увидеть надпись наверху — воспитание, образование, спорт. Если он хорошо воспитан, то тренировать легко. Если нет, надо заниматься воспитанием. Главным принципом тренерской работы является постоянство и дисциплина. Абдулманап Нурмагомедов заслуженный тренер России

Это лишь малая часть того, что можно почерпнуть из мыслей легендарного тренера.

В конце хотелось бы добавить, что в последнее время коронавирус прочно вошёл в повседневную жизнь и казалось, что люди уже начинают осваиваться в новой реальности. Ежедневные сводки о тысячах заболевших превратились во что-то обыденное и казалось, всё это усыпило бдительность большинства. Признайтесь, каждый из вас, слушая или читая подобные новости, всегда говорит себе: «этого не случится со мной».

Но трагедия, произошедшая в семье чемпиона UFC Хабиба Нурмагмомедова, пожалуй, привлечёт внимание не только к отдельно взятой республике, где, как оказалось, COVID-19 бушевал не на шутку, но также пробудит общество и напомнит, что болезнь не выбирает и в состоянии настигнуть каждого. К сожалению, осознание этого стоит слишком большую цену.