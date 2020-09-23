ЧМ по самбо среди мастеров пройдет с 19 по 22 ноября в «Стайках»
23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по самбо среди мастеров пройдет в РЦОП «Стайки» с 19 по 22 ноября, сообщили БЕЛТА в
23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат мира по самбо среди мастеров пройдет в РЦОП «Стайки» с 19 по 22 ноября, сообщили БЕЛТА в
В ходе планетарного форума будут разыграны медали в следующих возрастных группах: 35−39, 40−44, 45−49, 50−54, 55−59, 60−65, 65−70 лет и 70+. Весовые категории спортсменов: 62, 68, 74, 82, 90, 100, 100+ кг. Организаторами выступают: Международная федерация самбо (FIAS), Министерство спорта и туризма Беларуси, ассоциация спортсменов «Мы родом из самбо» при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.
«Так как подобных жизнеутверждающих событий в мире сейчас немного, мы сделаем все, чтобы гости и участники получили самые лучшие, самые яркие впечатления и от самого турнира, и от связанных с ним мероприятий, и, конечно, от традиционного белорусского гостеприимства», — прокомментировал информацию о проведении мирового форума
Ранее Международная федерация самбо сообщала об отмене нескольких крупных турниров, запланированных на 2020 год. В их числе значился и ЧМ среди мастеров, который изначально был запланирован в Алмело (Нидерланды) на октябрь. Однако это решение было пересмотрено.