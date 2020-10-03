Первая школа боевых искусств Стивена Сигала откроется в Москве
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Первая школа единоборств Стивена Сигала будет открыта в Москве. Об этом американский актер, имеющий российское гражданство, рассказал журналистам.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Первая школа единоборств Стивена Сигала будет открыта в Москве. Об этом американский актер, имеющий российское гражданство, рассказал журналистам.
«Мы давно работаем в этом направлении, — сказал Сигал. — Первую школу планируется открыть в Москве, а дальше будем расширяться по всей России. Они (школы) будут не только для детей, но и для взрослых».
Сигал принимает участие в Международном фестивале айкидо, который проходит в Екатеринбурге с 2 по 4 октября. В фестивале участвуют мастера боевых искусств из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
На фестивале пройдут финалы всероссийского турнира по универсальному айкидо, состоятся выступления команд с демонстрационными программами. Среди почетных гостей фестиваля — руководители федераций боевых искусств, представители бизнеса, деятели политики, культуры, искусства и спорта.