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15:41 (мск), источник: ТАСС

Первая школа боевых искусств Стивена Сигала откроется в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Первая школа единоборств Стивена Сигала будет открыта в Москве. Об этом американский актер, имеющий российское гражданство, рассказал журналистам.

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Источник: Reuters

«Мы давно работаем в этом направлении, — сказал Сигал. — Первую школу планируется открыть в Москве, а дальше будем расширяться по всей России. Они (школы) будут не только для детей, но и для взрослых».

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Сигал принимает участие в Международном фестивале айкидо, который проходит в Екатеринбурге с 2 по 4 октября. В фестивале участвуют мастера боевых искусств из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

На фестивале пройдут финалы всероссийского турнира по универсальному айкидо, состоятся выступления команд с демонстрационными программами. Среди почетных гостей фестиваля — руководители федераций боевых искусств, представители бизнеса, деятели политики, культуры, искусства и спорта.

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