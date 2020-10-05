Европейский отборочный турнир по таэквондо к Играм в Токио состоится в Болгарии

Квалификационные соревнования к главным стартам четырехлетия в этом году переносились уже дважды. Вначале турнир был отменен в Милане, а затем и в Москве. Финалисты соревнований в каждой весовой категории могут рассчитывать на билет в столицу Японии. Новые даты, по мнению организаторов, наиболее оптимальны в условиях эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом.

На Играх в Токио в этом виде спорта будут разыграны медали в четырех весовых категориях (по 16 атлетов в каждой) у мужчин и четырех — у женщин. Шесть спортсменов ранее квалифицировались по мировому рейтингу, одна квота принадлежит хозяевам турнира, а остальные участники определяются на континентальных отборочных соревнованиях.