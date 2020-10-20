Мексиканский рестлер умер прямо во время поединка

Спортсмен сперва провел несколько эффектных приемов, затем пропустил серию ударов от своего оппонента и внезапно упал на ринг. Несмотря на страшную картину, участники боя подумали, что 26-летний рестлер исполнял сюжетную роль и продолжили поединок.

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Судья сразу же подполз к рухнувшему на ринг «Принцу» и через минуту прекратил матч. Бригада скорой помощи мгновенно выбежала на площадку, но спасти Салазара не удалось.