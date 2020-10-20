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16:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мексиканский рестлер умер прямо во время поединка

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мексиканский рестлер Луис Анхель Салазар, выступающий под псевдонимом «Воздушный Принц», умер на ринге от сердечного приступа.

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Спортсмен сперва провел несколько эффектных приемов, затем пропустил серию ударов от своего оппонента и внезапно упал на ринг. Несмотря на страшную картину, участники боя подумали, что 26-летний рестлер исполнял сюжетную роль и продолжили поединок.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судья сразу же подполз к рухнувшему на ринг «Принцу» и через минуту прекратил матч. Бригада скорой помощи мгновенно выбежала на площадку, но спасти Салазара не удалось.

Соболезнования родным и близким «Воздушного Принца» выразил промоушн и коллеги по цеху.

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