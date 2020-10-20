Мексиканский рестлер умер прямо во время поединка
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мексиканский рестлер Луис Анхель Салазар, выступающий под псевдонимом «Воздушный Принц», умер на ринге от сердечного приступа.
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Мексиканский рестлер Луис Анхель Салазар, выступающий под псевдонимом «Воздушный Принц», умер на ринге от сердечного приступа.
Спортсмен сперва провел несколько эффектных приемов, затем пропустил серию ударов от своего оппонента и внезапно упал на ринг. Несмотря на страшную картину, участники боя подумали, что 26-летний рестлер исполнял сюжетную роль и продолжили поединок.
Судья сразу же подполз к рухнувшему на ринг «Принцу» и через минуту прекратил матч. Бригада скорой помощи мгновенно выбежала на площадку, но спасти Салазара не удалось.
Соболезнования родным и близким «Воздушного Принца» выразил промоушн и коллеги по цеху.