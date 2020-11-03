Чемпионат мира по самбо 2020 года пройдет без зрителей
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Чемпионат мира по самбо 2020 года, который состоится в Сербии, пройдет без зрителей. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Чемпионат мира по самбо 2020 года, который состоится в Сербии, пройдет без зрителей. Об этом ТАСС сообщили в
Соревнования пройдут с учетом ограничений в передвижении спортсменов и с соблюдением всех мер безопасности и социального дистанцирования на арене. «Организационный комитет чемпионата мира приложил все усилия для того, чтобы минимизировать риски заболевания спортсменов. Для этого все участники соревнований — от спортсменов и тренеров до судей и медицинского персонала — будут обязаны строго следовать правилам безопасности. Первый шаг — сдача
Также он сообщил, что допуск зрителей на турнир невозможен. «Очевидно, что в этих условиях турнир пройдет без зрителей», — добавил Шестаков.
На сайте FIAS будет организована прямая
Чемпионат мира по самбо — 2020 пройдет в городе