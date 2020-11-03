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12:29 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат мира по самбо 2020 года пройдет без зрителей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Чемпионат мира по самбо 2020 года, который состоится в Сербии, пройдет без зрителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации самбо (FIAS).

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Соревнования пройдут с учетом ограничений в передвижении спортсменов и с соблюдением всех мер безопасности и социального дистанцирования на арене. «Организационный комитет чемпионата мира приложил все усилия для того, чтобы минимизировать риски заболевания спортсменов. Для этого все участники соревнований — от спортсменов и тренеров до судей и медицинского персонала — будут обязаны строго следовать правилам безопасности. Первый шаг — сдача ПЦР-теста на наличие COVID-19 за 72 часа до прибытия в Республику Сербия, следующий — создание для всех участников соревнований “чистой зоны”, исключающей появление в ней посторонних людей, то есть все перемещения в Сербии будут происходить исключительно между отелем и ареной», — приводит комментарий президента FIAS Василия Шестакова пресс-служба организации.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также он сообщил, что допуск зрителей на турнир невозможен. «Очевидно, что в этих условиях турнир пройдет без зрителей», — добавил Шестаков.

На сайте FIAS будет организована прямая онлайн-трансляция турнира.

Чемпионат мира по самбо — 2020 пройдет в городе Нови-Сад. Изначально турнир должен был пройти в Ашхабаде, но в связи с ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, Федерация самбо Туркменистана была вынуждена отказаться от организации турнира. Турнир будет совмещен с запланированным ранее в Сербии молодежным первенством мира и продлится с 5 по 8 ноября. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из 30 стран, в том числе из России.

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