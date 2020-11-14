Храмцов победил на ЧР по тхэквондо в весовой категории до 80 кг
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Чемпион мира и Европы по тхэквондо Максим Храмцов стал чемпионом России в весовой категории до 80 кг.
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Чемпион мира и Европы по тхэквондо Максим Храмцов стал чемпионом России в весовой категории до 80 кг.
Храмцов в пятницу в Москве победил в финале Антона Коткова. Третье место заняли Иван Морозов и Шамил Исаков.
У женщин в категории до 62 кг лучшей стала Кристина Прокудина, победившая в финале Александру Шабалину. Третье место заняли Юлия Сироткина и Юлия Турутина.
В категории до 67 кг золото завоевала Анастасия Бакланова, серебро у Маргариты Близняковой, бронза — у Юлии Зайцевой и Валерии Башкировой.