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09:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Храмцов победил на ЧР по тхэквондо в весовой категории до 80 кг

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Чемпион мира и Европы по тхэквондо Максим Храмцов стал чемпионом России в весовой категории до 80 кг.

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Источник: Спорт РИА Новости

Храмцов в пятницу в Москве победил в финале Антона Коткова. Третье место заняли Иван Морозов и Шамил Исаков.

У женщин в категории до 62 кг лучшей стала Кристина Прокудина, победившая в финале Александру Шабалину. Третье место заняли Юлия Сироткина и Юлия Турутина.

В категории до 67 кг золото завоевала Анастасия Бакланова, серебро у Маргариты Близняковой, бронза — у Юлии Зайцевой и Валерии Башкировой.

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