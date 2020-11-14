Храмцов победил на ЧР по тхэквондо в весовой категории до 80 кг

Храмцов в пятницу в Москве победил в финале Антона Коткова. Третье место заняли Иван Морозов и Шамил Исаков.

У женщин в категории до 62 кг лучшей стала Кристина Прокудина, победившая в финале Александру Шабалину. Третье место заняли Юлия Сироткина и Юлия Турутина.