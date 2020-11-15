Текущие события
Футбол. Сборные
14.11
Мексика
Южная Корея
32
Футбол. Лига наций
14.11
Португалия
Франция
01
Футбол. Лига наций
14.11
Швеция
Хорватия
21
Футбол. Лига наций
14.11
Германия
Украина
31
Футбол. Лига наций
14.11
Швейцария
Испания
11
Футбол. Лига наций
14.11
Азербайджан
Черногория
00
Футбол. Лига наций
14.11
Кипр
Люксембург
21
Футбол. Лига наций
14.11
Латвия
Фарерские острова
11
Футбол. Сборные
14.11
Саудовская Аравия
Ямайка
30
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Текстильщик
Хоккей. КХЛ
14.11
Динамо Р
Автомобилист
ОТ
23
Футбол. Лига наций
14.11
Сан-Марино
Гибралтар
00
Футбол. Лига наций
14.11
Мальта
Андорра
31
Хоккей. КХЛ
14.11
Ак Барс
Нефтехимик
32
Хоккей. КХЛ
14.11
Куньлунь
Трактор
35
Хоккей. КХЛ
14.11
Северсталь
СКА
02
Хоккей. КХЛ
14.11
Витязь
Спартак
37
Хоккей. КХЛ
14.11
ЦСКА
Сочи
70
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Авангард
Хоккей. КХЛ
14.11
ХК Динамо
Салават Юлаев
ОТ
34
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Чертаново
Все события
Фоторепортажи
21Нелепая карточка Суареса и спасения Гильерме. «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
8ЦСКА проиграл в гостях «Фейенорду» Адвоката
00:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ларин стал чемпионом России по тхэквондо в весовой категории свыше 87 кг

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Владислав Ларин завоевал золото чемпионата России по тхэквондо в весовой категории свыше 87 кг.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В финале Ларин победил Рафаиля Аюкаева. Третье место заняли Вадим Мельников и Роман Кузнецов.

Чемпионом России в категории до 87 кг стал Юрий Кириченко. Второе место занял Константин Бочеров, третье — Глеб Захаров и Олег Кириллов.

У женщин в заключительный день чемпионата победу в категории до 73 кг одержала Полина Хан. Второй стала Анна Пичугина, третье место заняли Кристина Дюбина и Анна Пеконкина.

Призеры в категории свыше 73 кг: 1. Элла Борисова, 2. Кристина Адебайо, 3. Александра Лушкина и Олеся Бардаченко.

 В тихом омуте: что скрывает супруга футболиста Артема Дзюбы?
Знойная Лилия: красотка, спасшая карьеру форварда сборной России
Давно не виделись: сборная России сыграет с Турцией в Лиге наций
У Азара коронавирус, он не поможет Бельгии в матче с Англией
Два хет-трика в ЛЕ. Турок в топовой форме перед матчем с Россией
«КМ не имеет смысла». Вяльбе пригрозила снять лыжников с турнира
Двойной удар: Рублев и Медведев поборются на итоговом турнире
Дождь почти смыл квалификацию Ф-1: поул Стролла, Квят - 17-й
Аршавин: Турция - фаворит в матче против России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь