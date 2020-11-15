Ларин стал чемпионом России по тхэквондо в весовой категории свыше 87 кг
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Владислав Ларин завоевал золото чемпионата России по тхэквондо в весовой категории свыше 87 кг.
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Владислав Ларин завоевал золото чемпионата России по тхэквондо в весовой категории свыше 87 кг.
В финале Ларин победил Рафаиля Аюкаева. Третье место заняли Вадим Мельников и Роман Кузнецов.
Чемпионом России в категории до 87 кг стал Юрий Кириченко. Второе место занял Константин Бочеров, третье — Глеб Захаров и Олег Кириллов.
У женщин в заключительный день чемпионата победу в категории до 73 кг одержала Полина Хан. Второй стала Анна Пичугина, третье место заняли Кристина Дюбина и Анна Пеконкина.
Призеры в категории свыше 73 кг: 1. Элла Борисова, 2. Кристина Адебайо, 3. Александра Лушкина и Олеся Бардаченко.