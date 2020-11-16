Борьба невольного стиля

В романе братьев Вайнеров «Эра милосердия», действие которого происходит осенью 1945 года, есть эпизод обучения МУРовцев новой борьбе. Инструктор объясняет милиционерам, что такая система борьбы называется «самбо». Фамилию настоящего основоположника этой системы тогда мало кто знал. Родившийся на каторжном Сахалине и умерший в Бутырке, выпускник токийской православной семинарии и первый русский мастер дзюдо, создатель самбо — это всё он, Василий Ощепков, готовый герой остросюжетного романа, за который никто пока не взялся.

Каторга и Кодокан: русский медведь добивается своей цели

Угодивший в «японские шпионы» и надолго забытый, разведчик Ощепков оказался заслонён своим преемником Зорге, спортсмен Ощепков — своим учеником Харлампиевым и соперником Спиридоновым… В последнее время пишут о нём немало, но факты то и дело мешаются с мифами. Лишь в 2017 году в серии ЖЗЛ вышла первая полновесная (и очень добросовестная) биография Ощепкова, написанная востоковедом, историком Александром Кулановым. Василий Ощепков родился в декабре 1892 года (по новому стилю — в январе 1893) на Сахалине у столяра и предпринимателя Сергея Плисака и каторжанки Марии Ощепковой, угодившей на Сахалин за какое-то тяжкое преступление. Чехов с ней разминулся едва-едва — иначе, возможно, мы знали бы о ней больше. Младенцу дали фамилию матери в силу его «незаконнорождённости»: брак был, как сказали бы сейчас, гражданским.



Бытует версия, что в Токио Ощепков попал потому, что после русско-японской войны и потери Россией Южного Сахалина он будто бы «автоматически» угодил в подданные Страны восходящего солнца. На самом деле жил он в оставшемся российским посту Александровском (ныне Александровск-Сахалинский). На учёбу в Токио подростка отправили опекуны вскоре после смерти в 1902-м — отца и в 1904-м — матери.

Жители Александровского поста, 1903 год

Сирота попал в Токийскую православную духовную семинарию знаменитого миссионера и востоковеда архиепископа Николая Японского (в миру Иван Касаткин, в 1970 причислен к лику святых). Порой пишут, что последний был российским разведчиком. Это тоже миф; но то, что в какой-то момент Россия начала направлять в токийскую семинарию русских подростков, чтобы получить дефицитных переводчиков и разведчиков, — факт. Вот и за обучение Ощепкова в итоге стало платить российское военное ведомство, почему он и попал в разведку.

Дзюдо, созданное в 1880-х на основе старинного искусства «дзюдзюцу» (в русском языке прописалось как «джиу-джитсу»), в Японии уже было обязательным предметом. Тренировки в семинарии вёл Окамото — инструктор из Кодокана, главной школы дзюдо, которой руководил создатель этой борьбы Кано Дзигоро. Вскоре Ощепкова пригласили в Кодокан. В 1913-м, почти одновременно, он окончил семинарию и получил в Кодокане чёрный пояс, став первым русским и четвёртым европейцем, кому был присвоен первый дан — начальная мастерская степень. О нём даже писали в японской прессе: «Русский медведь добился своей цели».

Ощепков с первыми учениками во Владивостоке, 1914 год

Ощепков вернулся в Россию и попал сначала в штаб Приамурского военного округа в Хабаровске, потом во Владивосток — в отдел контрразведки штаба крепости. Городское спортивное общество предложило молодому мастеру поделиться своими умениями, и в 1914 году Ощепков открыл во Владивостоке первую в стране секцию дзюдо. Она действовала по адресу Корабельная набережная, 21 до 1920 года. Летом 1917 года во Владивостоке прошли первые в истории международные (российско-японские) соревнования по дзюдо. В том же 1917 году Ощепков побывал в Японии и получил в школе Кодокан второй дан.

Кино и японцы: кинопрокатчик по имени Монах

В смутные революционные времена экс-контрразведчик Ощепков остался не у дел. В 1919 году его мобилизовали в армию Колчака. Служил у интервентов — в управлении военных сообщений японского экспедиционного корпуса, но вскоре начал работать на большевистскую разведку.

В 1923 году Ощепков едет на северный Сахалин, всё ещё занятый, несмотря на завершение Гражданской войны и интервенции, японцами (они уйдут отсюда лишь в 1925-м). Его командировали под легендой «бэнси» — человека, который переводит и комментирует фильмы во время просмотра. Ощепков крутил кино для японских военных и передавал на материк данные о дислокации и вооружении частей. Показал себя разведчиком-аналитиком, обращал внимание на политику, психологию, быт японцев.

Японское удостоверение личности Ощепкова

В 1925 году глава кинопрокатной фирмы Slivy films Василий Ощепков крутит кино уже в Токио, продолжая передавать в Советскую Россию разведданные под псевдонимом «Монах». Уже в 1926 году его отозвали в СССР и чуть не отдали под суд, обвинив в растрате и неплодотворной работе. Но, как доказывает его биограф, налицо была некомпетентность кураторов Ощепкова, не способных распорядиться ценным агентом. «Бэнси» плохо финансировали (фильмы ему приходилось покупать за свой счёт), переданные им материалы зачастую никто не переводил. Хотя именно Ощепков добыл, к примеру, первые данные о секретных работах, связанных с химическим и бактериологическим оружием (будущий «отряд 731»).

Высшая логика судьбы была в том, что конец шпионской карьеры Ощепкова позволил ему создать самбо.

«Дзюудо» и самбо: борьба больше, чем жизнь

Разведчик закончился — зато по-настоящему развернулся спортсмен. Ощепков возвращается во Владивосток, служит переводчиком, в свободное время преподаёт на курсах инструкторов дзюдо. Среди его учеников — видные в будущем спортсмены Владимир Кузовлёв, Фёдор Жамков, Дмитрий Косицын. В 1927 Ощепкова перевели в Новосибирск, где он продолжил тренировать военных и популяризировать «дзюудо», как тогда говорили. Правда, ощепковское «дзюудо» всё серьёзнее отличалось от классического — кодокановского. Да и раньше, ещё в 1917 во Владивостоке, он показывал приёмы защиты от револьвера, отсутствовавшие в арсенале японского дзюдо. По сути, это было уже прото-самбо.

В 1929 году Ощепков попал в Москву, где стал инструктором Центрального дома Красной армии, преподавателем Государственного центрального института физкультуры. Вскоре при его участии выходят руководство по физической подготовке РККА и пособие по физическим упражнениям для военных. «Кабинетным» борцом он не был — не раз демонстрировал свои умения в уличных схватках с хулиганами. Даже нарочно ходил с учениками на Чистопрудный бульвар, где кого-нибудь обычно задирала шпана, и тогда самбисты оттачивали приёмы защиты от кулака и финки в более чем реальных условиях.

Техника дзюдо по Ощепкову

Историк спорта Андрей Ларионов называл годом рождения самбо 1932-й — тогда утвердили комплекс ГТО II ступени, куда вошла и «новая поясная борьба». Сначала её называли «дзюу-до», потом — «борьбой вольного стиля». Переименовали не случайно: во-первых, она уже сильно отличалась от дзюдо, во-вторых, отношения СССР и Японии ухудшились, и нужно было замаскировать японские корни советского искусства. По той же причине возникла официальная версия, что самбо создано на основе боевых искусств народов СССР.

Официальной (хотя и условной) датой появления самбо, однако, считают 16 ноября 1938 года, когда спорткомитет СССР издал приказ «О развитии борьбы вольного стиля».

Самого Ощепкова к тому времени уже не было в живых: он умер в Бутырской тюрьме 10 октября 1937 года. Тогда начали сажать «КВЖД-инцев» и «харбинцев», в них видели японских шпионов, а Ощепков в своё время служил у Колчака, работал на японцев, бывал и в Харбине… За ним пришли в ночь с 1 на 2 октября. В тюрьме Ощепков прожил чуть больше недели. Богатырь, которому не было и 45, в последние годы страдал стенокардией, не выходил из дома без нитроглицерина. Это, видимо, его и убило: в тюрьме таблеток не было.



На 20 лет, до реабилитации в 1957-м, его имя было отовсюду вычеркнуто. Отцами самбо называли то Анатолия Харлампиева, то Виктора Спиридонова. Именно о Харлампиеве Юрий Борецкий снял в 1983 году истерн «Непобедимый» с Андреем Ростоцким в главной роли.

Первая полоса газеты «Физкультура и спорт», посвященная дзюдо, 1930 год

Александр Куланов убедительно доказывает: в основе самбо лежит именно система Ощепкова. Роль Спиридонова, по большому счёту, свелась к тому, что эту систему в конце 40-х нарекли «самбо» (звучит по-восточному экзотично, а расшифровывается скромно — «самозащита без оружия»). Конфликт между Ощепковым и Спиридоновым начался ещё при жизни обоих — а в итоге название, придуманное Спиридоновым, досталось системе его противника. Что касается Харлампиева, то он был учеником Ощепкова и продолжил дело учителя, хотя его роль в сохранении ощепковского наследия интерпретируют в широком диапазоне от «спас» до «присвоил».

Самбо постепенно завоёвывало страну и мир. В 1964 году, вскоре после того как дзюдо стало олимпийским видом спорта, СССР направил на Токийскую олимпиаду самбистов. Они «выносили» дзюдоистов так, что уже в 1965-м в Японии появилась своя федерация самбо, а советские методички стали переводить на японский. Так искусство Ощепкова вернулось на историческую родину.

К сожалению, мы не сделали из самбо того, что сделали из восточных единоборств Голливуд и Гонконг, хотя наш «Монах» не менее крут, чем монахи Шаолиня, а самбо — такой же конкурентоспособный экспортный российский товар, как икра, нефть, «калашников» и литература. Узнай Кано Дзигоро об успехах самбиста Фёдора Емельяненко, многократного чемпиона мира по смешанным единоборствам, «Последнего императора», он был бы горд за себя и своего русского ученика.

***

То самое здание на Корабельной набережной сохранилось. В нём находится спортклуб Тихоокеанского флота, на стене укреплена мемориальная доска Василия Ощепкова. В 2017 году во Владивостоке в рамках очередного Восточного экономического форума прошёл международный турнир по дзюдо имени Кано Дзигоро среди юниоров, гостями которого стали президент России Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ.

Памятник Ощепкову во Владивостоке

Некоторое время назад во Владивостоке установили памятник Ощепкову и его учителю. С подачи спонсора — центра «Амурский тигр» — рядом с борцами появились фигурки тигрят и надпись, что Ощепков будто бы учился приёмам самбо у тигров. Это, конечно, фантазии. Но то, что фигура Ощепкова даже в наши дни обрастает мифами, как днище корабля ракушками, — показательно. Наверное, это неизбежная оборотная сторона самого понятия «человек-легенда».