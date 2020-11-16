Борьба невольного стиля
История создателя самбо Василия Ощепкова, легендарного спортсмена и разведчика.
История создателя самбо Василия Ощепкова, легендарного спортсмена и разведчика.
В романе братьев Вайнеров «Эра милосердия», действие которого происходит осенью 1945 года, есть эпизод обучения МУРовцев новой борьбе. Инструктор объясняет милиционерам, что такая система борьбы называется «самбо». Фамилию настоящего основоположника этой системы тогда мало кто знал. Родившийся на каторжном Сахалине и умерший в Бутырке, выпускник токийской православной семинарии и первый русский мастер дзюдо, создатель самбо — это всё он, Василий Ощепков, готовый герой остросюжетного романа, за который никто пока не взялся.
Угодивший в «японские шпионы» и надолго забытый, разведчик Ощепков оказался заслонён своим преемником Зорге, спортсмен Ощепков — своим учеником Харлампиевым и соперником Спиридоновым… В последнее время пишут о нём немало, но факты то и дело мешаются с мифами. Лишь в 2017 году в серии ЖЗЛ вышла первая полновесная (и очень добросовестная) биография Ощепкова, написанная востоковедом, историком Александром Кулановым. Василий Ощепков родился в декабре 1892 года (по новому стилю — в январе 1893) на Сахалине у столяра и предпринимателя Сергея Плисака и каторжанки Марии Ощепковой, угодившей на Сахалин за
Бытует версия, что в Токио Ощепков попал потому, что после
Сирота попал в Токийскую православную духовную семинарию знаменитого миссионера и востоковеда архиепископа Николая Японского (в миру Иван Касаткин, в 1970 причислен к лику святых). Порой пишут, что последний был российским разведчиком. Это тоже миф; но то, что в
Дзюдо, созданное в 1880-х на основе старинного искусства «дзюдзюцу» (в русском языке прописалось как «джиу-джитсу»), в Японии уже было обязательным предметом. Тренировки в семинарии вёл Окамото — инструктор из Кодокана, главной школы дзюдо, которой руководил создатель этой борьбы Кано Дзигоро. Вскоре Ощепкова пригласили в Кодокан. В 1913-м, почти одновременно, он окончил семинарию и получил в Кодокане чёрный пояс, став первым русским и четвёртым европейцем, кому был присвоен первый дан — начальная мастерская степень. О нём даже писали в японской прессе: «Русский медведь добился своей цели».
Ощепков вернулся в Россию и попал сначала в штаб Приамурского военного округа в Хабаровске, потом во Владивосток — в отдел контрразведки штаба крепости. Городское спортивное общество предложило молодому мастеру поделиться своими умениями, и в 1914 году Ощепков открыл во Владивостоке первую в стране секцию дзюдо. Она действовала по адресу Корабельная набережная, 21 до 1920 года. Летом 1917 года во Владивостоке прошли первые в истории международные (российско-японские) соревнования по дзюдо. В том же 1917 году Ощепков побывал в Японии и получил в школе Кодокан второй дан.
В смутные революционные времена
В 1923 году Ощепков едет на северный Сахалин, всё ещё занятый, несмотря на завершение Гражданской войны и интервенции, японцами (они уйдут отсюда лишь в 1925-м). Его командировали под легендой «бэнси» — человека, который переводит и комментирует фильмы во время просмотра. Ощепков крутил кино для японских военных и передавал на материк данные о дислокации и вооружении частей. Показал себя
В 1925 году глава кинопрокатной фирмы Slivy films Василий Ощепков крутит кино уже в Токио, продолжая передавать в Советскую Россию разведданные под псевдонимом «Монах». Уже в 1926 году его отозвали в СССР и чуть не отдали под суд, обвинив в растрате и неплодотворной работе. Но, как доказывает его биограф, налицо была некомпетентность кураторов Ощепкова, не способных распорядиться ценным агентом. «Бэнси» плохо финансировали (фильмы ему приходилось покупать за свой счёт), переданные им материалы зачастую никто не переводил. Хотя именно Ощепков добыл, к примеру, первые данные о секретных работах, связанных с химическим и бактериологическим оружием (будущий «отряд 731»).
Высшая логика судьбы была в том, что конец шпионской карьеры Ощепкова позволил ему создать самбо.
Разведчик закончился — зато
В 1929 году Ощепков попал в Москву, где стал инструктором Центрального дома Красной армии, преподавателем Государственного центрального института физкультуры. Вскоре при его участии выходят руководство по физической подготовке РККА и пособие по физическим упражнениям для военных. «Кабинетным» борцом он не был — не раз демонстрировал свои умения в уличных схватках с хулиганами. Даже нарочно ходил с учениками на Чистопрудный бульвар, где
Историк спорта Андрей Ларионов называл годом рождения самбо 1932-й — тогда утвердили комплекс ГТО II ступени, куда вошла и «новая поясная борьба». Сначала её называли «дзюу-до», потом — «борьбой вольного стиля». Переименовали не случайно:
Официальной (хотя и условной) датой появления самбо, однако, считают 16 ноября 1938 года, когда спорткомитет СССР издал приказ «О развитии борьбы вольного стиля».
Самого Ощепкова к тому времени уже не было в живых: он умер в Бутырской тюрьме 10 октября 1937 года. Тогда начали сажать «КВЖД-инцев» и «харбинцев», в них видели японских шпионов, а Ощепков в своё время служил у Колчака, работал на японцев, бывал и в Харбине… За ним пришли в ночь с 1 на 2 октября. В тюрьме Ощепков прожил чуть больше недели. Богатырь, которому не было и 45, в последние годы страдал стенокардией, не выходил из дома без нитроглицерина. Это, видимо, его и убило: в тюрьме таблеток не было.
На 20 лет, до реабилитации в 1957-м, его имя было отовсюду вычеркнуто. Отцами самбо называли то Анатолия Харлампиева, то Виктора Спиридонова. Именно о Харлампиеве Юрий Борецкий снял в 1983 году истерн «Непобедимый» с Андреем Ростоцким в главной роли.
Александр Куланов убедительно доказывает: в основе самбо лежит именно система Ощепкова. Роль Спиридонова, по большому счёту, свелась к тому, что эту систему в конце 40-х нарекли «самбо» (звучит
Самбо постепенно завоёвывало страну и мир. В 1964 году, вскоре после того как дзюдо стало олимпийским видом спорта, СССР направил на Токийскую олимпиаду самбистов. Они «выносили» дзюдоистов так, что уже в 1965-м в Японии появилась своя федерация самбо, а советские методички стали переводить на японский. Так искусство Ощепкова вернулось на историческую родину.
К сожалению, мы не сделали из самбо того, что сделали из восточных единоборств Голливуд и Гонконг, хотя наш «Монах» не менее крут, чем монахи Шаолиня, а самбо — такой же конкурентоспособный экспортный российский товар, как икра, нефть, «калашников» и литература. Узнай Кано Дзигоро об успехах самбиста Фёдора Емельяненко, многократного чемпиона мира по смешанным единоборствам, «Последнего императора», он был бы горд за себя и своего русского ученика.
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То самое здание на Корабельной набережной сохранилось. В нём находится спортклуб Тихоокеанского флота, на стене укреплена мемориальная доска Василия Ощепкова. В 2017 году во Владивостоке в рамках очередного Восточного экономического форума прошёл международный турнир по дзюдо имени Кано Дзигоро среди юниоров, гостями которого стали президент России Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ.
Некоторое время назад во Владивостоке установили памятник Ощепкову и его учителю. С подачи спонсора — центра «Амурский тигр» — рядом с борцами появились фигурки тигрят и надпись, что Ощепков будто бы учился приёмам самбо у тигров. Это, конечно, фантазии. Но то, что фигура Ощепкова даже в наши дни обрастает мифами, как днище корабля ракушками, — показательно. Наверное, это неизбежная оборотная сторона самого понятия «человек-легенда».
Часть фотографий в статье публикуется по книге Лукашева М. Н. «Рукопашный бой в России в первой половине XX века. Книга 4. Сотворение Самбо: родиться в царской тюрьме и умереть в сталинской»,