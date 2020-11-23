Кубок мира по самбо в Москве пройдет без зрителей

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и согласно рекомендациям Роспотребнадзора соревнования пройдут без зрителей», — говорится в сообщении.

Турнир пройдет с 18 по 19 декабря на МСА «Лужники». В соревнованиях примут участие около 300 спортсменов и представителей национальных федераций в составе делегаций из 15 стран мира.