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13:50 (мск), источник: ТАСС

Кубок мира по самбо в Москве пройдет без зрителей

ТАСС, 23 ноября. Кубок мира по самбо «Мемориал А. А. Харлампиева», который пройдет в декабре в Москве, состоится при пустых трибунах. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации самбо.

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«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и согласно рекомендациям Роспотребнадзора соревнования пройдут без зрителей», — говорится в сообщении.

Турнир пройдет с 18 по 19 декабря на МСА «Лужники». В соревнованиях примут участие около 300 спортсменов и представителей национальных федераций в составе делегаций из 15 стран мира.

Кубок мира «Мемориал А. А. Харлампиева» назван в честь одного из основателей самбо — Анатолия Харлампиева. Соревнования были учреждены в 1980 году. С 1983 года за победу на Кубке мира спортсмены получают звание мастера спорта международного класса.

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