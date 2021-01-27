Сен-Пьер дал совет Макгрегору
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж
Канадец признался, что не ожидал такого развития событий, а также дал ирландцу совет.
— Думал, что Конор победит, но я ошибся. Был очень удивлён таким исходом. Думаю, одна из сильнейших сторон Макгрегора — постоянное давление на соперника. Всё то, что он говорит, давит на соперников, но Порье оставался очень острым и опасным. Будет интересно, как Конор справится теперь. Верю, что он вернётся после этого поражения.
Ему нужно перерождение. Конору необходимо изменить