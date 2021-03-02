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08:25 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат мира по кикбоксингу не состоится в России из-за решения CAS

ТАСС, 2 марта. Всемирная ассоциация организаций кикбоксинга (WAKO) приняла решение отказаться от проведения в Москве чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба WAKO.

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Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В результате решения CAS до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира российские спортсмены будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.

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Чемпионат мира 2021 года должен был пройти в Москве с 5 по 14 ноября.

«WAKO, как подписант кодекса WADA, решила воспользоваться правом выхода из контракта с Федерацией кикбоксинга России относительно организации чемпионата мира, запланированного в Москве», — говорится в заявлении пресс-службы.

Новое место проведения турнира будет определено в марте.

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